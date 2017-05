Escola Estadual Professor Joaquim Nunes foi a primeira a receber o projeto

CARATINGA– Na noite da última terça-feira (16) e manhã de quarta-feira (17), a Escola Estadual Joaquim Nunes (NEEC) foi a primeira a receber o projeto Parlamento Jovem Brasileiro. A iniciativa de âmbito nacional é liderada pelo Departamento de Juventude da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, o qual compõe a Superintendência de Cultura, Esportes, Lazer e Juventude; em parceria com a 6 ª Superintendência Regional de Ensino de Caratinga.

Com apoio do Cineclube Maria Sena, o diretor de Juventude, Rainer Alves, montou uma estrutura de projeção de vídeos e palestras para informar e

estimular estudantes do Ensino Médio de escolas estaduais e particulares, que se interessem montar projetos com assessoria do Departamento, para inscrevê-los em Brasília.

PJB

Executado há 14 anos pela Câmara dos Deputados Federais, o Parlamento Jovem Brasileiro – PJB é um programa de educação para a democracia, realizado anualmente e dirigido a estudantes do Ensino Médio de todo o Brasil. O objetivo do Parlamento Jovem é propiciar aos jovens a vivência do processo político e democrático com a participação, durante uma semana em Brasília, em uma simulação da jornada parlamentar, com diplomação, posse e exercício de mandato como deputado jovem. É uma oportunidade para que os jovens aprendam sobre política, democracia e Poder Legislativo.

Além disso, proporciona o exercício de habilidades de debate, argumentação, articulação política, valorização do consenso e busca do bem comum. A jornada de simulação parlamentar ocorrerá no período de 24 a 29 de setembro de 2017 em Brasília, com todas as despesas pagas.

Para participar do PJB, o estudante deverá elaborar um Projeto de Lei de sua autoria, sobre algum tema que lhe ocorra, que ao se tornar lei, beneficiará a nação, seu Estado, ou mesmo cidades ou cidadãos. A elaboração de um projeto de lei como critério de seleção para o ingresso no PJB é uma maneira de mobilizar estudantes e professores para adentrarem em um campo muitas vezes desconhecido: o conhecimento sobre a democracia representativa, o Parlamento e a elaboração das leis.

“E exatamente este o trabalho que o Departamento de Juventude e seus parceiros iniciaram agora: informar aos estudantes sobre tal oportunidade (através das palestras) e ministrar aos interessados uma preparação e orientação para que as ideias originais que tiverem, se transformem em viáveis projetos de Lei”, ressaltou Rainer.

A equipe segue visitando as escolas estaduais de Caratinga. As inscrições para o PJB 2017 estão abertas até 9 de junho.