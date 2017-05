Festival de Flores de Holambra

Evento acontece na Praça Cesário Alvim até o dia 28 de maio

CARATINGA – Está em exposição na Praça Cesário Alvim, o “Festival Caratinga em Flores” que reúne orquídeas, cactos, samambaias, plantas ornamentais, medicinais e várias outras. As plantas vêm da cidade de Holambra, no interior de São Paulo, que é a maior produtora de flores do país. Até o próximo domingo (28), a população tem a oportunidade de apreciar um belo espetáculo de cores, aromas e formas.

O evento apresenta também exemplares de suculentas, bonsais e uma variedade de plantas frutíferas. Investindo apenas R$ 5, já é possível adquirir uma planta e levar mais cor e beleza ao lar ou presentear as pessoas queridas. O supervisor da expo-feira de Holambra Fernando Palhares, falou do evento em Caratinga. “O caratinguense é muito receptivo, a visitação e o prestígio do público está dentro das nossas expectativas. Esperamos voltar em uma próxima oportunidade”.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Dilma Gonçalves, realizou a abertura oficial do evento e aproveitou a oportunidade para homenagear a mãe. “A feira é um presente para Caratinga e marca o mês das mães. Nossa meta é realizar o evento todos os anos, pois não há nada melhor que homenagear a mãe, nosso porto seguro”.

A dona de casa Ana Teixeira, que adquiriu várias plantas, disse estar encantada com a variedade e beleza das flores. “A beleza do Festival realmente encanta. São várias plantas, todas lindas e com preços acessíveis. Estou levando várias para enfeitar a minha casa”. O prefeito de Caratinga, Welington Moreira (DEM), também esteve presente e prestigiou o evento.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga