Caratinguense preso em Porto Alegre suspeito de tráfico internacional de drogas

DA REDAÇÃO – Em uma ação conjunta, Polícia Federal e Receita Federal apreenderam 14,8 quilos de haxixe, na noite dessa quarta-feira (17), no Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre (RS). Dois homens que desceram do voo juntos, de 24 e 19 anos, naturais de Caratinga e Coronel Fabriciano, foram presos em flagrante por tráfico internacional de drogas

A fiscalização de rotina ocorria no desembarque internacional. As malas de um passageiro procedente de Barcelona acusaram a presença de matéria orgânica ao serem submetidas ao Raio-X. O cão farejador da Receita também indicou a presença da droga.

A PF acredita que seja uma rota opcional dos traficantes ao Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. No entanto, os investigadores dizem que o destino não seria o Rio Grande do Sul, já que os presos não tinham nenhum vínculo com o Estado.

A PF não divulgou os nomes dos suspeitos.

Fonte: Jornal Zero Hora e Correio do Povo