Santa Bárbara do Leste: Estudantes vão às ruas na luta contra abuso e exploração sexual

SANTA BÁRBARA DO LESTE – “Diga não à exploração!” Essas foram as palavras de ordem que circularam pelas ruas do centro de Santa Bárbara do Leste na manhã de ontem. Estudantes e professores participaram de uma passeata, cujo objetivo foi chamar a atenção de todos para a luta em combate ao crime de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. A Polícia Militar e os integrantes do Corpo de Bombeiros “Anjos de Resgate” acompanharam a manifestação e apoiam a causa.

Durante o mês de maio, foram realizadas palestras e distribuição de panfletos em todas as escolas do município com o objetivo de incentivar as crianças e adolescentes a denunciarem para os professores ou membros das equipes pedagógicas, qualquer ato que possa ser considerado abusivo.

De acordo com a secretária de Assistência Social, Valéria Viana, a passeata foi a concretização do trabalho de uma equipe integrada, que contou com a participação de profissionais do Conselho Tutelar Municipal, do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), além do apoio de todos os profissionais de educação que atuam nas escolas no município. Segundo Valéria, esse trabalho deve ser constante para que as vítimas desse crime consigam ter confiança o suficiente para denunciar.

“Se você sabe de algum caso de abuso contra crianças ou adolescentes, faça bonito: Disque 100 e denuncie ou procure o Conselho Tutelar. Ajude a proteger todas as crianças e adolescentes desse crime”, orienta a secretária.