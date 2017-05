Equipes da região participam de Campeonato AR-4 de Voleibol

Primeira etapa acontece hoje, em Ipatinga

DA REDAÇÃO- Neste fim de semana, acontece o 1º Circuito Classificatório do Campeonato AR-4 de Voleibol, categoria Sub-19 feminino e masculino. O evento acontecerá em três dias (sexta (19), sábado (20) e domingo (21)) e reúne equipes do Vale Aço, Vale do Rio Doce e Vale do Mucuri. Essa etapa acontecerá na Usipa, em Ipatinga.

A abertura acontecerá hoje, às 19h. Amanhã, os jogos ocorrerão a partir das 9h, com término previsto para 18h. Já no último dia (21), as partidas serão disputadas apenas no período da manhã, das 9h às

12h.

Com a expectativa de mais de 200 pessoas envolvidas, o circuito contará com 12 equipes – são seis da categoria feminina e seis da masculina – em um grupo único. Cada uma fará cinco jogos e ao fim da competição, as quatro melhores colocadas estarão classificadas para a semifinal.

REGIÃO REPRESENTADA

A região será representada por duas equipes: Única Vôlei e América Vôlei. Os representantes falam sobre a preparação dos atletas e suas expectativas para a competição.

Única Vôlei

A Única Vôlei, que treina atletas de Caratinga, Ubaporanga e Inhapim, representará a região. De acordo com o treinador, Wérick Alvarenga, este ano, seis equipes participarão nas categorias sub 14/15/17/19 (feminino) e sub 17/19 (masculino). Sobre a preparação dos atletas, ele explicou que tem sido “a mais proveitosa possível”. “Com treinos semanais e amistosos sempre que possível, além disso, participamos de alguns campeonatos paralelos que ajudam muito na preparação dos atletas para o campeonato principal”.

Wérick administra equipes que englobam jogadores de três municípios. Para o treinador, essa interação é um grande trunfo para a competição. “Nosso trabalho é feito com núcleos nas cidades de Caratinga, Ubaporanga e Inhapim, essa interação entre os atletas das três cidades é de uma importância muito grande para que tenham experiências novas e façam amigos também, além do entrosamento que para o campeonato é imprescindível”.

Em Caratinga, o projeto Única Vôlei acontece desde julho de 2015, mas, nos demais municípios, despontou como uma inovação no esporte antes praticado. “Nos outros núcleos, começamos em fevereiro desse ano, implementando a cultura do voleibol nesses municípios que têm muitos talentos brutos, que precisam ser trabalhados de uma forma melhor”.

Para Wérick, o campeonato é uma grande oportunidade e funciona como ‘vitrine’ para os jovens talentos. “A competição ajuda no intercâmbio com atletas de outras cidades, além de terem uma visão melhor de como o vôlei é desenvolvido nesses locais, interação com outros atletas, muitas vezes mais experientes que eles. Acho interessantíssimo e necessário para a melhora dos meus atletas”.

As equipes do sub-19 estreiam hoje. O treinador afirma que mantém grandes expectativas para atuação de suas equipes na competição. “Esse ano estamos na nossa segunda participação na competição, e temos como foco principal colocar todas as nossas equipes na fase final. Classificar seis equipes para a fase final de um torneio desse tamanho seria um feito incrível, após isso, lógico, queremos o máximo de troféus possível sempre”.

América Vôlei

A equipe feminina do América Vôlei (América Futebol Clube) participará neste sábado (21), do Circuito Classificatório do Campeonato AR-4 de Voleibol, categoria Sub-19.

Érica Sabrina Silva, Helisangela Silva e Leonardo Aguiar (técnico) compõem a comissão técnica da equipe do América. Érica fala sobre a expectativa da equipe para a competição. “As meninas estão empolgadas, treinando, ansiosas para chegar essa data. São três etapas, a primeira é agora esse fim de semana na Usipa”.

Para Érica, o campeonato abre portas para o surgimento de novos atletas e desperta o gosto pelo esporte. “Nossa intenção é divulgar o esporte, trazer resultado é consequência, mas o principal é participar. A equipe busca atingir bons resultados, para que possamos trazer a segunda etapa Caratinga, que será em agosto”.