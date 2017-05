Parceria entre Secretaria de Agricultura, SENAR e Sindicato dos Produtores Rurais garante alimento para o gado no período da seca

CARATINGA – A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Caratinga, em parceria com o SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural) e o Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga, está realizando um curso de silagem de capim voltado para pecuaristas do município. A Oficina de Silagem está reunindo 12 pequenos proprietários de rebanhos de gado em uma fazenda do distrito de Dom Lara. A Prefeitura está oferecendo todo o maquinário para a colheita do capim e corte para fazer a silagem, que será utilizada como alimento bovino. A instrutora de Bovinocultura do SENAR de Governador Valadares, Cinthia Ribeiro Almeida, está orientando os participantes do curso.

A médica veterinária Cinthia está ensinando aos pecuaristas a forma correta de armazenar o silo de capim, processo semelhante à silagem feita de milho. Após a trituração na máquina, o capim é colocado em uma lona em área plana. Um produto inoculante é aplicado sobre a silagem de capim com o objetivo de produzir bactérias formadoras de nódulos nas raízes e garantir a qualidade do futuro alimento animal bovino. Um trator é também utilizado para compactar o silo e impedir a entrada de bactérias indesejáveis pelo ar. O último processo é feito com a cobertura da silagem através de uma lona, permanecendo conservada até a chegada do período de seca. Cinthia diz que a função do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural é garantir que o processo seja feito de forma correta para que os produtores rurais tenham melhor oferta de alimento para o gado.

“A pluviosidade média anual da região está cada vez menor. Infelizmente está diminuindo cada dia mais a chuva. Então a seca está prolongada. Então o produtor precisa encontrar alternativas de conservar o alimento, que é abundante na época das águas, na época do verão, ele precisa conservar esse alimento para poder fornecer para o gado na época da seca. E a seca está sendo mais prolongada, então tem faltado cada vez mais alimento. Só que o que acontece muitas vezes é um produtor fazer “mais ou menos”. O outro ver como ele faz e já faz daquele jeito e a gente vai replicando uma forma errada de se fazer essa experiência que é a ensilagem, que é um processo relativamente simples de fazer se for bem feito”, explica a instrutora.

A médica veterinária ainda informou que cada vaca precisará se alimentar, em média, de até 7% do peso vivo dela em silagem. Cinthia deu o exemplo de uma vaca de 500 kg. “Ela vai comer em torno de 33 a 35 kg de silagem por dia, se ela ficar só na silagem. Se ela não for para o pasto, se ela não comer outras coisas, ela vai comer mais ou menos isso (quantidade média) aí”.

O mobilizador do SENAR e representante do Sindicato dos Produtores Rurais de Caratinga agradeceu a parceria com a Prefeitura de Caratinga através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Município. Samuel Gonçalves Batista disse que boa parte dos produtores não teriam condições de custear o curso. Ele ressaltou que antes da chegada da seca é importante que o produtor garanta alimento para o rebanho.

Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga