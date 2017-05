CIBERTEOLOGIA: A fé na era digital e dos meios de comunicação será tema de bate-papo teológico com padre Marlone

CARATINGA- Hoje, às 19h30, a Paróquia de Nossa Senhora da Conceição realiza o bate-papo teológico com padre Marlone Pedrosa. Como tema, será abordada a Ciberteologia- A fé na era digital e dos meios de comunicação.

Para tratar desse assunto, o DIÁRIO DE CARATINGA entrevistou padre Marlone, que faz um alerta: “Visto que a rede e as mídias influem na consciência dos indivíduos, sendo instrumentos que formam a mentalidade, é necessário compreender as responsabilidades no ambiente digital”.

O que se entende por ciberteologia?

No dicionário encontramos para a palavra “Teologia” o seguinte significado: “ciência ou estudo que se ocupa de Deus, de sua natureza e seus atributos e de suas relações com o homem e com o universo”. Este estudo tende a evoluir com o tempo e as necessidades humanas da época. Vivemos na Era Digital, tempo caracterizado pela grande influência da internet e dos meios de comunicação nos hábitos e costumes humanos. Em vista disso, surge a Ciberteologia, que é uma linha de estudo que visa pensar a fé e a experiência com o sagrado em tempos de rede, refletir e interpretar a presença do religioso na internet.

É possível que a ‘revolução digital’ influencie de alguma forma a fé das pessoas?

Isso não só é possível como já é uma realidade, pois a revolução digital muda nosso jeito de enxergar e se comportar no mundo. E fé não está alheia a essas mudanças, visto que é parte integrante do ser humano. Basta usar a lógica, se muda a maneira de experimentar o mundo, muda também a maneira de experimentar Deus, portanto, influencia a fé.

O jesuíta e ciberteólogo Antonio Spadaro (diretor da revista Civiltà Catollica) indica que é possível conjugar “espiritualidade cristã” e ambiente digital. Como possibilitar que elas possam caminhar juntas?

A fé é intrínseca ao ser humano. A experiência de fé se dá na cotidianidade de nossa vida. Onde há relação, onde há atividade humana, aí se encontra terreno possível de haver experiência com o sagrado. O ambiente digital, embora dito virtual, é povoado de humanos. Não podemos nos esquecer de que à frente de cada tela de computador, notebook, tablet ou celular conectado à rede existe uma pessoa com anseio por informação, relação, diversão e também, claro, com anseio de Deus. Assim, quanto mais clareza tivermos sobre nossa fé e sobre o ambiente digital, mais unida e frutuosa será a caminhada e interação entre fé e internet.

O livro ‘Ciberteologia- Pensar o Cristianismo nos tempos da rede’ traz a mensagem de que o desafio não está em como “usar” bem a rede, mas como “viver” bem nos tempos da rede. Hoje em dia, o que representa um empecilho a esta questão?

Spadaro, neste livro citado na questão, afirma que ao refletir sobre a rede os cristãos são “chamados para ajudar a humanidade a compreender o significado profundo da própria rede no projeto de Deus: não como um instrumento a ser ‘usado’, mas como um ambiente a ser ‘habitado’”. Visto que a rede e as mídias influem na consciência dos indivíduos, sendo instrumentos que formam a mentalidade, é necessário compreender as responsabilidades no ambiente digital.

Hoje, o senhor participará do bate-papo teológico na Paróquia Nossa Senhora da Conceição, abordando o tema ‘Ciberteologia- A fé na era digital e dos meios de comunicação’. Qual a importância de se discutir esse assunto?

Às vezes vivenciamos certas realidades sem pararmos para refletir sobre elas. O ambiente virtual é um caso desses. Estamos tão imersos na era digital que não nos questionamos ou avaliamos a mudança de nossos hábitos e nossas práticas com uso desses meios. Portanto, teremos um espaço para discutirmos essa temática e algumas provocações para refletirmos sobre ela.

Deixe um convite para que as pessoas participem deste debate teológico.

Aos que se interessam pelo assunto e queiram participar deste bate-papo, fica aqui nosso convite. Será na sexta-feira, dia 19 de maio, às 19h30, no salão paroquial da Paróquia de Nossa Senhora da Conceição.