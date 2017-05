CARATINGA– Confirmada mais uma atração da festa de 169 anos de Caratinga. Na última quarta-feira (17), foi publicado o contrato com a empresa Milionário & Marciano Produções Artísticas Eireli, para o show de Milionário & Marciano, que acontecerá no dia 23 de junho, no valor de R$ 85.000.

Já ontem, o contrato com a RJ Produções Artísticas Eireli confirmou o show de Tatau e Banda. A apresentação de Tatau (ex-Araketu) acontecerá no dia 24 de junho e a contratação foi de R$ 66.000.