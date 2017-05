PM prende suspeitos de assaltar relojoaria em Inhapim

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar prendeu na noite desta quarta-feira (17) quatro pessoas suspeitas de assaltarem uma joalheria localizada na Rua Osvaldo Silva Araújo, centro, Inhapim. Os detidos foram Alisson Cardozo de Oliveira, 19 anos, José Geraldo dos Reis 44 e dois menores, 16 e 17 anos respectivamente.

De acordo com levantamentos da PM, por volta das 12h15 desta quarta-feira, quatro indivíduos originários do distrito de Perpétuo Socorro (Cachoeira Escura), município de Belo Oriente, sendo dois numa moto e dois em um Gol, assaltaram a relojoaria em Inhapim. Um dos autores portava um revólver calibre 22; ele rendeu as vítimas e pegou grande quantidade de semi-joias, dois relógios e três celulares.

A PM fez rastreamento e foi informada que os ocupantes da moto sofreram uma queda na BR-116, na região do Cachoeirão, sendo resgatados pelos comparsas que estavam no Gol. Numa rápida troca de informações, foram acionadas equipes da PM no Vale do Aço, que conseguiram prender os suspeitos em Cachoeira Escura, porém não foi encontrado quase nenhum material roubado.

Os militares acabaram encontrando, na região do Córrego dos Aredes, uma mochila que foi dispensada pelos suspeitos. Dentro dela havia o material roubado, além do revólver e das roupas usadas pelos acusados.

Todos os suspeitos foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil. Os veículos usados por eles também foram apreendidos.