São Domingos das Dores cria projeto esportivo para beneficiar crianças

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Os esportes têm um papel fundamental na formação de crianças e jovens, pois desenvolvem conhecimentos, habilidades, valores e posturas que contribuem para um crescimento saudável e para a formação da cidadania. A secretaria de Esportes de São Domingos das Dores, pensando nisso está inovando com a criação do projeto “Protagonista do Esporte”.

O secretário Jhonathan Pablo Guimarães Corrone disse que o projeto é uma inovação na cidade que vai melhorar muito a qualidade de vida das crianças de São Domingos.

A professora de educação física Amanda Aúdria da Fonseca Oliveira, ressaltou que o projeto tem por objetivo a retirada das crianças das ruas, já que no município, a incidência de drogas tem aumentado muito, e a prática de atividade física para acabar com sedentarismo das crianças.

O projeto funcionará nas segundas, quartas e sextas-feiras, de 7h30 às 16h30.

Serão ensinadas várias modalidades de esportes, com turmas formadas por crianças de 7 a 11 anos e de 12 a 14. “Para participarem do projeto é fundamental que as crianças tenham presença na escola”, enfatizou o secretário Jhonathan.

Serão atendidas 100 crianças dentro do projeto e a cada final de modalidade terão campeonatos. “Teremos também passeios, pois as crianças quase não têm opção de lazer e estaremos sempre trabalhando em conjunto com a escola”, finalizou a professora Amanda.