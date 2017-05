1ª VIRADA CULTURAL EM PIEDADE DE CARATINGA

Evento teve programação especial para a família e governo municipal faz sua prestação de contas dos primeiros 100 dias. Famílias e público em geral puderam escolher entre diversas atividades infantis; música, oficinas, brinquedos e muitas outras atrações!

PIEDADE DE CARATINGA – Aconteceu nos dias 6 e 7 de maio, a 1ª Virada Cultural de Piedade de Caratinga. O evento visa adicionar ao calendário de festividades da cidade mais esta data, lembrando que ainda acontecerá neste ano as festividades do aniversário da cidade na última semana de setembro e outros eventos que ainda serão confirmados ainda pelo Governo Municipal.

O público marcou presença maciça durante todos os dias do evento. No sábado (6) aconteceu no período da tarde um mutirão da saúde, que serviu para orientar a população sobre diversos cuidados com a sua saúde e a realização de vários exames e atendimentos aos presentes como: aferição de pressão arterial, testes de glicose e muitos outros.

Na noite deste primeiro dia a população teve acesso a uma prestação de contas realizada pelo governo municipal que apresentou dois vídeos institucionais. O primeiro vídeo demonstrou o total descaso deixado pela a administração anterior para o novo governo, mostrando em detalhes como tudo estava em 1º de janeiro deste ano. O segundo vídeo apresentou a surpreendente evolução das melhorias da cidade e os avanços já realizados em apenas 100 dias, e lembrando que ainda falta muito para ser feito, mas que o governo não irá parar de trabalhar até que todas as ações sejam realizadas e os avanços cheguem.

O governo também disponibilizou um site com a descrição de todas as ações realizadas através do link: http://www.governopiedadecaratinga.com.br/100dias/, e também publicou no seu Facebook Oficial os vídeos apresentados no palco. Aconteceram pronunciamentos oficiais do prefeito Edinilson Lopes (PMDB) e de seu vice José Nilton (PMDB), que mostraram muita união e esforço para fazer de Piedade de Caratinga uma cidade cada vez melhor de se viver. Durante o seu pronunciamento o prefeito apresentou um estudante do município vestindo o uniforme acompanhado da mochila e kit escolar que serão distribuídos nos próximos dias para todos os alunos da rede municipal de ensino. Também se apresentou nesta noite o cantor “Ronan Solo”, que abrilhantou e agitou toda a galera tocando diversos hits da nossa música.

Esta edição da Virada Cultural apresentou uma programação especial para as crianças e suas famílias, importante público frequentador do evento. Com uma programação especial voltada para crianças e jovens. Na praça da matriz no domingo dia 07, aconteceram oficinas de pintura de rosto, modelagem de balões, vários brinquedos desde cama elástica, escorregador, piscina de bolinhas e até um touro mecânico que fizeram a alegria de todos os presentes. Além de tudo isso aconteceu também a apresentação de espetáculos covers no palco como o da Galinha Pintadinha, Pepa e da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Na noite deste dia o público pode ainda conferir o show de “Naldo do Forró” e “Thiago e Banda”, que fecharam o evento com chave de ouro.

“No próximo ano faremos uma festa ainda maior com pelo ao menos 3 dias, porque queremos também criar um espaço para todos os nossos artistas locais se apresentarem. Desejamos que esta festa seja para todos os pietatianos um momento de alegria e felicidade, um momento de satisfação para toda a família e que a cada ano se torne melhor e esperada por todos…” disse o prefeito Edinilson Lopes.

Assessoria de Comunicação de Piedade de Caratinga