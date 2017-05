Cemig realiza obras de melhoria na rede elétrica de Caratinga neste domingo (21)

DA REDAÇÃO – A Companhia Energética de Minas Gerais – Cemig informa que, neste domingo (21), vai realizar obras de melhoria com instalação de poste e transformador na rede elétrica da cidade. “Essa obra que vai tornar a rede mais segura, garantindo uma maior confiabilidade do fornecimento de energia para a população e o comércio local, além de possibilitar a inclusão de novas cargas no circuito”, informa nota emitida pela empresa.

Segundo a Cemig, o serviço será realizado no final de semana para diminuir impacto da interrupção de energia para as atividades comerciais atingidas pelo desligamento.

Para executar esses serviços com segurança, será necessário interromper o fornecimento de energia de 9h30min às 13h30min nos seguintes endereços:

-Vila Andrade, entre números 27 e 51, Centro

-Rua Coronel Antônio da Silva, entre números 225 e 469, Centro

-Vila Espínola, entre números 18 e 39, Centro

-Vila José Paiva, entre números 18 E 62, Centro

-Vila Rezende Fernandes, entre números 14 e 47, Centro

-Travessa Santos Mestres, entre números 58 e 108, Centro

“Durante esse período, caso precise executar algum serviço na instalação elétrica interna, o consumidor deverá desligar antes a chave geral (disjuntor) para sua segurança”, orienta a Cemig.

“Esclarecemos que em função da complexidade dos serviços a serem executados poderá ocorrer atraso no horário previsto ou cancelamento deste desligamento sem aviso prévio. Por medida de segurança todos os equipamentos devem ser considerados energizados durante o período mencionado. Caso os serviços de melhoria sejam concluídos antes do horário indicado o fornecimento de energia elétrica será restabelecido”, diz o texto final da nota.