ALEMDII promove conscientização sobre doença inflamatória intestinal

DA REDAÇÃO – Sexta-feira (19) é o Dia Mundial da Doença Inflamatória Intestinal e para conscientizar sobre a data, a ALEMDII – Associação do Leste Mineiro de Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais (ALAMDII) promove ações em Caratinga para celebrar também o ‘Maio Roxo’.

“Estamos nos unindo a representantes de diversas cidades do Brasil para que concomitante com esses países possamos conseguir iluminar pontos importantes de cidades, além de marcarmos este dia com caminhadas, palestras, distribuição de informativos, campanhas na mídia, tendo como objetivo reunir crianças, adultos e famílias em prol de pessoas afetadas pela Doença Inflamatória Intestinal”, pontua Júlia Gonçalves Araújo Assis, presidente da ALEMDII.

O diagnóstico de uma doença autoimune e crônica na vida de um paciente é altamente impactante e pode comprometer todos os aspectos ligados a vida do mesmo. “Por conta disso, é importante trabalhar na desmistificação, conscientização, esclarecimento da patologia e atividades desenvolvidas são para amenizar o sofrimento para que haja melhoria na qualidade de vida”, explica a presidente.

PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira (19)

-08h às 12h – Tenda DII

Local: Calçadão da Rua Miguel de Castro

-14h às 17h – Visita ao comércio com orientações e distribuição de panfletos

-18h30: Iluminação do Monumento

Menino Maluquinho de Roxo

Local: Praça Menino Maluquinho