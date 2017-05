Simpósio de Cardiologia reúne profissionais e acadêmicos de todo o leste de Minas

As inscrições vão até hoje e o evento acontecerá durante esta sexta (19) e sábado (20) na Unidade II do Centro Universitário de Caratinga

CARATINGA – O Centro Universitário de Caratinga, através do Instituto de Ciências da Saúde (Incisa), juntamente com o Centro de Assistência à Saúde UNEC (CASU), está realizando o 1º Simpósio de Cardiologia. As atividades acontecerão nos dias 19 e 20, sexta e sábado, no Campus II da instituição, no bairro das Graças. O tema este ano é “Dor Torácica e Emergências Cardiológicas”, que caracterizam o diagnóstico das doenças cardiovasculares, principais causas de morte no mundo. O público alvo são médicos, residentes e acadêmicos de Medicina de todo o leste de Minas. As inscrições vão até hoje, na sede do Incisa ou pelos contatos: extensao.incisa@gmail.com e (33) 3322-7900 ramal 7919.

“O objetivo do evento é atualizar os profissionais na saúde e trocar experiências. Convidamos vários profissionais de Minas Gerais para bordar grandes temas da cardiologia, a fim de aprimorar e estimular o atendimento adequado aos pacientes com diagnóstico de dor torácica. E a Medicina é um trabalho multidisciplinar e necessita que os profissionais atuem de forma integrada. Então este é o primeiro Simpósio, mas no próximo queremos convidar também outros profissionais da área da saúde: enfermagem, fisioterapia, psicologia e outros”, explica o cardiologista do CASU, Silmar Vasconcelos, um dos organizadores do evento.

Programação

-Caiser Teixeira da Siqueira Júnior, membro titular da SBC e da SBHCI, cardiologista intervencionista do Hospital Luxemburgo (BH) e diretor técnico do setor de hemodinâmica da Casa de Caridade de Carangola – MG

-Leonardo Soares Prates, reumatologista e professor do UNEC

-Alexandre de Andrade Pires, hemodinamicista e cardiologista intervencionista

-Frederico Toledo Campos Dallorto, presidente da Sociedade Sul-mineira de Cardiologia, hemodinamicista e cardiologista intervencionista

-Fernando Silvério, cirurgião cardiovascular

-Silmar Gentil Vasconcelos, cardiologista / Ecocardiografia, membro efetivo da SBC