Prefeitura de Caratinga contrata show de Milionário & Marciano

Dupla se apresentará em festa de comemoração aos 169 anos de Caratinga

CARATINGA– Baseado no artigo 25, Inciso III da Lei Federal 8.666/93 que cita que é “inexigível a licitação para contratação de profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública”, a Prefeitura de Caratinga publicou ontem no Diário do Executivo, o processo de inexigibilidade n° 004/2017, cujo objeto é efetivação de contratação do show de Milionário & Marciano, para se apresentar no dia 23 de junho de 2017.

O valor total da contratação com a empresa ‘Milionário & Marciano Produções Artísticas Eireli’ é de R$ 85.000. A dupla se apresentará como parte da programação da festa em comemoração aos 169 anos de Caratinga.

Embora circule um suposto cartaz do evento pelas redes sociais, as demais atrações da festa ainda não foram confirmadas pela Prefeitura. A programação seria apresentada em uma coletiva de imprensa que estava agendada para ontem, mas foi cancelada.