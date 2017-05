Capotamento no Vale do Sol

Motorista confundiu acelerador com freio

CARATINGA – Um acidente foi registrada na manhã de ontem na Rua Francisco Vitor de Assis, no Bairro Vale do Sol. Segundo informações colhidas no local, uma idosa tentava entrar em uma garagem quando confundiu o acelerador com o freio. Ao acelerar, o carro subiu em uma escada e capotou.

De acordo com a senhora, ela não havia se habituado com o carro automático. Com a motorista estava um instrutor de autoescola. Segundo ele, a idosa optou em fazer novas aulas, mesmo tendo carteira de habilitação e assim se acostumar com o carro. O instrutor disse ainda que no momento em que percebeu que o carro foi acelerado, tentou puxar o freio de mão, mas não adiantou.

Os dois não sofreram lesões. Houve apenas danos materiais.