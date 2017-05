Bebê de Imbé de Minas é transferido em aeronave para Belo Horizonte

Recém-nascido apresentava quadro de insuficiência respiratória e precisava de tratamento com urgência

CARATINGA – O pequeno Davi Pyetro, filho de Camila Lima do Nascimento, nasceu no último dia 5 de maio; o parto (cesariana) foi realizado na maternidade do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora em Caratinga. O bebê apresentou quadro de insuficiência respiratória aguda e a Maternidade não tinha recursos para o tratamento que ele necessitava. Como Camila é moradora de Imbé de Minas, o prefeito Marcos Antônio do Carmo (DEM), o “Marquim da Farmácia”, passou a acompanhar o caso afim de dar assistência, designando Wilson Bueno,

funcionário da prefeitura para buscar solução para o tratamento do bebê. Em contato realizado com o Hospital Odilon Behrens, em Belo Horizonte, eles conseguiram realizar a transferência para aquela unidade de saúde, onde existem recursos necessários ao tratamento. Devido a urgência, foi usado transporte aéreo com acompanhamento médico e a aeronave era dotada de equipamentos. Mãe e bebê embarcaram para Belo Horizonte nesta segunda-feira (15).

Camila se emocionou no momento do embarque. “Estou muito emocionada, pois não esperava ser tão bem assistida. Agradeço muito ao prefeito Marquim, que colocou sua equipe para me acompanhar; e ao Wilson Bueno que não mediram esforços para conseguir o transporte aéreo e a vaga para que meu filho fosse internado na UTI do Hospital de Belo Horizonte, pois estava na fila de espera e sei que só conseguiria essa vaga com o empenho e acompanhamento do Wilson. Agora meu filho terá uma chance de viver”, declarou.

INSUFICIÊNCIA RESPIRATÓRIA

A insuficiência respiratória é a doença mais comum no período neonatal, tendo essa inúmeras causas, desde uma doença pulmonar propriamente dita, até doenças cardíacas, alterações metabólicas, doenças infecciosas e doenças neurológicas, e ainda obstrução das vias aéreas superiores, sendo que quanto antes o diagnóstico e tratamento forem realizados, mais favorável será o prognóstico.

As crianças nascidas de parto cesariana, caso de Davi Pyetro, têm maior risco de desenvolverem algum tipo desconforto ou síndrome respiratória, as condições do parto também podem ter grande influência no aparelho respiratório do recém-nascido, pois é durante o trabalho de parto que ocorre Insuficiência respiratória do recém-nascido. Através da história da gestação é possível suspeitar se haverá risco maior ou não para insuficiência respiratória na criança, e todo recém-nascido que apresente sinais desta patologia (sinais descritos anteriormente) deve ser tratado em uma unidade hospitalar preparada e especializada, já que muitas vezes o diagnóstico é difícil, e a principal linha de tratamento se baseia em oxigenação adequada, com intuito de evitar possíveis sequelas futuras, assim, a necessidade da transferência para um hospital equipado e preparado para o caso.