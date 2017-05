FUNEC é festeira há 26 anos na catedral de São João Batista

CARATINGA – Anualmente, a Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) participa das festividades do Mês de Maria na Catedral São João Batista. Este ano, a instituição e suas mantidas – Escola Professor Jairo Grossi e Centro Universitário – comemoram 26 anos como festeira, organizando a celebração e promovendo as tradicionais barraquinhas. Na noite de segunda-feira (15), a equipe realizou até mesmo sorteios de cestas e outros brindes através de um bingo beneficente.

A tradição nasceu na década de 90, quando foi fundada a Escola Professor Jairo Grossi. As crianças participam da coroação, encenando como anjos, e os colaboradores organizam o restante da noite. “Uma coroação muito bonita, com nossos alunos da Jairo Grossi, a participação efetiva dos pais. Isso para nós é motivo de muita alegria, queremos parabenizar os colaboradores e agradecer a todos que vieram nos prestigiar”, declara o diretor executivo da FUNEC, professor Antônio Fonseca.

A missa também integra a programação da Semana da Família, organizada pela Escola Professor Jairo Grossi. Já foram realizadas uma Mesa de Debates, com profissionais para discutir sobre a tecnologia na formação de crianças e adolescentes, e uma homenagem às mães na noite da última sexta (12). “É um momento que a Escola reserva para prestar homenagens e fortalecer o laço da família. E nós não somos só as quatro paredes de uma sala de aula, vai muito além. Essa participação e parceria com os pais, essa busca para estarem mais presentes na vida dos filhos, isso é nossa função. Então, são 26 anos que estamos sempre aqui, agradecendo a Deus pela vida de todos nós”, conta Francisca Pires, diretora da Escola Jairo Grossi.

A coroação dos anjinhos contou, até mesmo, com a presença da pequena Maria, representando a mãe de Jesus. O valor arrecadado na venda das comidas típicas e dos sorteios de bingo é doado para a Igreja. Segundo o pároco da Catedral, padre Moacir Ramos Nogueira, devem sempre andar de mãos dadas Igreja, Escola e família. “Agradecemos a participação da Escola Jairo Grossi, do Centro Universitário e de todas as instituições e escolas que estão participando conosco deste Mês de Maria. Deus seja louvado pela vida e presença de todos”, invoca.