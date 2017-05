Eleição na loja maçônica obreiros de Caratinga

Marcos Mattos Curvello é eleito com a totalidade dos votos

CARATINGA – Na noite da última segunda-feira (15) a Loja Maçônica Obreiros de Caratinga – uma das mais atuantes do Grande Oriente do Brasil- Minas Gerais (GOB-MG) – realizou eleições para escolher a sua nova diretoria, para o biênio 2017/2019. A diretoria eleita é composta pelos seguintes membros: Marcos Mattos Curvello (Venerável), Daso Moreira Perfeito (1º Vigilante), Ronaldo José da Silva (2º Vigilante), Marcos Alves Barbosa (Secretário), Claudinei Francisco do Espírito Santo (Tesoureiro), Nilo Carlos da Silva Júnior (Chanceler) e Alim

Rocha de Abreu (Orador). Atualmente, a Loja Maçônica é dirigida pelo venerável Roberto Ligeiro, que presidiu a Comissão Eleitoral, também composta por Geraldo Lins de Sales, Bráulio Danilo Araújo, Daso Moreira Perfeito e Eugênio Maria Gomes. “Ficamos felizes em conduzir um processo tão tranquilo, com todos os candidatos da chapa recebendo a totalidade dos votos dos presentes”, registrou o atual venerável.

A chapa única tem sido uma tradição nas eleições da Loja Maçônica Obreiros de Caratinga evitando-se eventuais desgastes entre os seus membros, o que pode acontecer até mesmo em uma Loja Maçônica. “É claro que a disputa é válida, salutar, porém o consenso da chapa única facilita o processo eleitoral, além de fortalecer a diretoria que assume os destinos da Oficina”, declarou Eugênio Maria Gomes, ele que é o Grande Secretário de Educação e Cultura do GOB-MG e, também, colunista do Jornal DIÁRIO DE CARATINGA. Para Marcos Alves Barbosa, a Obreiros se destaca pela unidade de seus membros: “A cada ano, nossa Loja demonstra mais unidade, o que facilita o cumprimento dos princípios maçônicos e a realização de todas as nossas atividades. Não tenho dúvidas de que somos, também, um bom exemplo para outras lojas”, afirmou o novo Orador da Loja.

A nova diretoria tomará posse no dia 9 de junho e comandará os trabalhos da Loja por dois anos. “Para nós é uma honra muito grande assumir uma função tão importante em uma Oficina Maçônica da magnitude da nossa Loja. Agradeço aos irmãos a confiança e, de nossa parte, prometemos todo o empenho da diretoria, no sentido de manter a “Obreiros de Caratinga” no patamar em que se encontram as melhores lojas maçônicas do Brasil”, afirmou o venerável eleito, Marcos Curvello.