Caratinga recebe caminhão baú isotérmico para transporte de alimentos da agricultura familiar

Assinatura de termo cessão e entrega das chaves do veículo aconteceu na Cidade Administrativa

DA REDAÇÃO– O Governo de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Agrário (Seda), entregou na tarde de ontem à Prefeitura de Caratinga, um caminhão baú isotérmico, com capacidade para o transporte de até 5,5 toneladas de carga livre.

A assinatura do termo de cessão e entrega das chaves do veículo à Prefeitura aconteceu na Cidade Administrativa. Participaram, os secretários estaduais de Desenvolvimento Agrário (Seda), Neivaldo Lima e de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Pedro Leitão; o prefeito de Caratinga, Dr. Welington (DEM) e o secretário de Agricultura de Caratinga, Alcides Leite de Mattos.

O veículo será utilizado para o transporte adequado de verduras, hortaliças e produtos processados, que atendem às demandas de entidades assistenciais, via Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e das escolas públicas, por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de mercados privados; apoiando o escoamento da produção da agricultura familiar principalmente para os mercados institucionais públicos.

O caminhão estará sob a gestão da Prefeitura e atrelado a uma Central de Distribuição de Produtos da Agricultura Familiar. A aquisição desse e outros 25 caminhões destinados a outros municípios, foi realizada por meio de edital da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Sesan), do extinto Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), órgão vinculado ao governo federal.

BANCO DE ALIMENTOS

Buscando fortalecer as ações no âmbito do Programa de Aquisição de Alimentos, em breve, Caratinga receberá as obras de construção da sede do banco de alimentos, em espaço cedido pela Central de Abastecimento de Minas Gerais (Ceasa) de Caratinga. O investimento de R$ 450.000 se dará por meio de recursos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS).

Para isso, a Prefeitura de Caratinga já publicou o extrato de aditivo para contratação de empresa de engenharia civil para realização de obras e instalações em atendimento a meta 2 do convênio 774839/2012, contrato 0398209-19, celebrado entre a Prefeitura e o MDS. A empresa contratada foi a Praetorium Construtora Ltda- ME. O contrato foi prorrogado pelo período de dois meses e 17 dias.