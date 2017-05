Instituto CASU Social inaugura segundo núcleo

Ações sociais da FUNEC chegam à comunidade Santa Isabel por meio de parceria com a paróquia Nossa Senhora da Conceição

CARATINGA – No último sábado (13) foi realizada a inauguração oficial do segundo núcleo do Instituto CASU Social. As ações beneficentes organizadas pela Instituição passam a atender também os moradores da comunidade Santa Isabel, popularmente conhecida como “Morro da Antena”. Desde julho de 2016, o trabalho vem sendo realizado na comunidade Rainha da Paz, bairro Santo Antônio, com serviços de saúde, assistência social e qualificação profissional.

O evento de abertura do espaço reuniu moradores da localidade, representantes do Conselho da Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), além de diretores e colaboradores e da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, parceira da fundação na iniciativa no bairro. Uma tenda da Saúde do CASU foi instalada em frente ao espaço em que funciona o instituto. Nela os moradores puderam aferir pressão arterial e glicemia, além de receber orientações nutricionais. Foram também distribuídas guloseimas para os participantes, como pipoca e canjica.

O padre Marlone Pedrosa, pároco responsável pela localidade, conta que a ideia de se unir ao Instituto CASU Social para atender as pessoas veio da observação de suas necessidades. “Nós tínhamos uma casa em frente à igreja da comunidade, e o imóvel estava meio abandonado, atraindo criminosos e usuários de drogas. Conhecemos o trabalho do instituto no bairro Santo Antônio, porque a localidade também faz parte da paróquia, e fizemos a proposta para a doutora Daniela Fonseca, diretora geral do CASU. Ela prontamente nos atendeu e estamos aqui iniciando as atividades”, detalha o religioso. Além da casa, o salão da igreja também será utilizado para os serviços, que serão prestados por funcionários da FUNEC com a ajuda de estagiários e voluntários.

De acordo com Daniela Fonseca, o funcionamento será semelhante ao que já acontece na comunidade Rainha da Paz. “Teremos aqui toda a parte de atendimento médico, psicológico, nutricional, exames e assistência social. Além disso, vão ser oferecidos os serviços profissionalizantes, com cursos de qualificação para que eles possam ser inseridos mais facilmente no mercado de trabalho”, revela.

RESPONSABILIDADE SOCIAL

Entre as pessoas que prestigiaram o evento, está a líder comunitária Luzia Egídio da Silva, uma das moradoras mais antigas da comunidade Santa Isabel. Ela conta que, nos mais de 25 anos em que vive no local, vem lutando para que melhorias como essa sejam implantadas. “Quando cheguei, não havia igreja, nem mesmo água ou luz. Fui me envolvendo com as questões da comunidade, até por ter trabalhado por 13 anos na área da saúde. Acho muito bom que cheguem projetos como esse porque a população realmente precisa”, declara.

O recém-empossado vereador Sebastião Guerra também esteve na inauguração e afirmou estar disponível para auxiliar no funcionamento do segundo núcleo. “Quero parabenizar a comunidade e deixar à disposição o meu nome e o meu trabalho para ajudar no que puder via município. Parabenizo também a FUNEC pela iniciativa, porque a instituição vem trazendo luz para Caratinga, mostrando que quem tem mais deve ajudar quem tem menos”, elogia.

Para a Fundação Educacional de Caratinga, o novo espaço representa o cumprimento de seu dever social e o esforço de uma equipe comprometida com a qualidade na prestação de serviços. “Essa é uma comunidade carente, distante da cidade, e a fundação está presente em mais uma boa iniciativa. Estou feliz de ter comparecido, como membro da Assembleia da FUNEC, e presenciar o trabalho”, afirma Joaquim Felício. O diretor executivo da instituição, Antônio Fonseca, complementa: “A missão da FUNEC é justamente essa, e temos uma grande alegria de proporcionar às pessoas um tratamento que muitas vezes é dificultado pelas condições de vida. Queremos agradecer muito a nossa equipe por estar envolvida nesse projeto”.