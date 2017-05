Alunos recebem jornalista para falar sobre a produção da reportagem e a dinâmica da profissão

CARATINGA – Caratinga é berço de grandes nomes do jornalismo. Atualmente, a cidade possui quatro emissoras de TV, além dos tradicionais jornais impressos, plataformas digitais e rádios. E a reportagem, ferramenta utilizada por esses meios de comunicação, foi tema de palestra com a jornalista Fernanda Freitas para os alunos do 5º ano da Escola Professor Jairo Grossi. A criançada teve oportunidade de tirar dúvidas e conhecer um pouco dos bastidores da notícia.

O propósito da palestra, segundo a professora Márcia Rodrigues, foi trabalhar com a entrevista, gênero textual ensinado aos alunos em sala de aula durante a disciplina de Língua Portuguesa. “E por mais que eu passe o que é uma entrevista, prefiro trabalhar no concreto. Então, pensamos convidar a Fernanda para ficar mais esclarecedor e enriquecer o conteúdo para os alunos. Foi maravilhoso, ela foi muito esclarecedora, percebi os olhinhos das crianças brilhando. Ela conseguiu falar com uma linguagem que eles entenderam, tenho certeza que daqui a pouco alguns vão dizer que querem também ser jornalistas”, esclarece.

Jornalista há 15 anos, Fernanda Freitas já trabalhou na emissora Bandeirantes e agora é âncora e diretora de um telejornal em Caratinga. “Caratinga é uma cidade onde o jornalismo é muito forte, grandes jornalistas já saíram daqui. Foi muito importante e oportuno tratar desse assunto com as crianças. Fiquei surpreendida com a atenção dos alunos, eles interagiram muito, tiveram carinho. Fiquei muito feliz”, conta. Fernanda afirmou que espera receber os alunos ainda em uma visita ao estúdio onde é gravado o telejornal.

PEQUENOS PROFISSIONAIS

Um dos assuntos tratados por Fernanda na palestra foram as “Fake News”, isto é, as notícias falsas, que acontecem com frequência principalmente em função das novas tecnologias e do uso imprudente das redes sociais. João Luz Marques, 10 anos, já foi vítima de uma notícia falsa. “É muito chato, então foi a parte que mais me chamou atenção. As dicas que ela nos deu são importantes e agora vamos ficar mais atentos para não cair mais”, conta.

Durante a palestra, a criançada teve oportunidade de tirar dúvidas e saber de algumas curiosidades do mundo da informação. Empolgados, eles pediram autógrafos e fotos com a jornalista no final. “Foi espetacular, eu aprendi muita coisa. Deu muita vontade de ser jornalista, porque parece ser uma profissão maravilhosa”, afirma a aluna Ana Luiza Rodrigues, 9 anos.