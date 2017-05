Alunos do Colégio Caratinga fazem Café em homenagem às mães

CARATINGA – Na última sexta-feira, 12, os alunos do Colégio Caratinga homenagearam suas mães de uma forma especial. Os alunos promoveram um café da manhã recheado de sentimentos de afeto que proporcionou a integração entre mães, alunos e escola. A atividade foi coordenada pelos professores Ângela Maria Dias, Áurea Leitão e Geraldo Lopes. O objetivo foi homenagear as mães e criar um laço maior entre a escola e a família, para que principalmente as mães dos estudantes sintam o carinho e amor desprendido pelos seus filhos.

“Foi uma manhã de muita cumplicidade e carinho”, revela a professora Érica Renata Rocha e mãe de dois alunos da escola. “O evento foi muito bom, tivemos a participação expressiva das mães que elogiaram a organização e, como mães, ficaram muito felizes em ter esse momento com seus filhos. Os alunos abraçaram a ideia com garra e tudo saiu perfeito, com muito cuidado e zelo”.

O diretor do Colégio Caratinga, Geraldo Lopes, também enfatiza a importância desta manhã. “O evento de hoje foi uma forma bem singela de homenagear as mães de nossos alunos. Elas são merecedoras do nosso reconhecimento e carinho, pois têm sido parceiras do dia-a-dia do Colégio. Foi gratificante ver quantas mães abriram mão de compromissos no começo do dia para nos dar a honra da presença, como também ver o sorriso no rosto das mães e dos filhos. É preciso lembrar que o sucesso da nossa homenagem às mães só foi possível graças ao grande empenho de toda a equipe, e também da participação empolgante de todos os alunos”.

Após o Café da Manhã, os estudantes doaram parte do lanche para o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha que atualmente sobrevive de doações de terceiros, como forma de contribuir com a instituição e levar um lanche especial aos assistidos. “Vale salientar oportunidade de aproximação ainda maior dos alunos com as mães e também de nossos colegas mostrando seus talentos durante o evento. Foi muito legal a oportunidade de doar parte deste lanche aos internos do asilo de Caratinga. Para nós, está uma grande oportunidade de conscientização social e entendo que podemos participar ainda mais de campanhas solidárias, pois foi muito gratificante ver o sorriso no rosto de quem ajudamos”, finaliza a aluna Celina Mazzini Campos.