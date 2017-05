43 anos da Apae de Caratinga

Programação alusiva à data se encerra amanhã, com procissão, missa de ação de graças e barraquinhas

CARATINGA- A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) de Caratinga convida a população para comemoração de seus 43 anos. De acordo com a diretora pedagógica, Rita de Cássia Rodrigues, a programação teve início na noite de ontem, com a palestra do psiquiatra Glauco Arantes, com o tema: ‘O histórico das deficiências-Diagnóstico e encaminhamentos’; com a entrada mediante a doação de um quilo de arroz, para a merenda dos alunos.

Mas, o ponto alto do evento será amanhã, momento em que é esperada a participação dos assistidos, funcionários e familiares. “Esta semana fomos agraciados com o pároco Moacir (padre Moacir Ramos Nogueira, pároco da Catedral) convidando para participar do mês de maio e nesse dia 18 somos festeiros. Vamos aproveitar e fazer uma missa em ação de graças, uma procissão saindo daqui às 18h30, na quinta-feira, com a Banda de Música Santa Cecília, vai ser uma procissão iluminada; homenagem a Nossa Senhora, também barraquinhas, bingo e a nossa fanfarra, que vai tocar depois da missa”.

Rita de Cássia ainda relembrou um pouco sobre a história da Apae, que foi fundada em 18 de maio de 1974. “Na época, a senhora Laís via que essas crianças com deficiência intelectual ou múltipla, não tinham aonde ir. As escolas regulares não recebiam essas crianças. As mães não sabiam como educar, fazer uma informação, conscientização das pessoas também, em relação a esses deficientes, que hoje a gente trabalha com muito mais tranquilidade. 43 anos atrás era muito diferente, eram excluídos da sociedade. Ela começou um trabalho na casa dela, daí é que foi criada a Apae, com objetivo de essas crianças estarem tendo aula e também assistência médica, psicológica, fonoaudiólogo; foi criando aos poucos essa estrutura belíssima que temos hoje, que atende a 400 alunos na escola e também na área clínica e assistencial”.

Atualmente, a Apae sobrevive, sobretudo, de doações da população. Por isso, a entidade tem trabalhado na divulgação da necessidade de captar novos doadores, para manutenção de suas atividades. “Estamos trabalhando com doadores, temos algumas prefeituras da região, que têm convênio conosco em relação ao número de atendidos. A gente cada dia tem que trabalhar mais para dar conta de cumprir todos os nossos compromissos, como folha de pagamento, o dia a dia, que é água, luz, gás, complementação da merenda. A gente tem que fazer muitos eventos em termos de arrecadação, para que possamos conseguir manter a folha em dia. Estamos esperando as doações da comunidade, para que possamos dar continuidade a esse trabalho que é tão importante para essas crianças, adolescentes e para as famílias”.

Nesta data, as pessoas são chamadas a comemorar, mas, também à sensibilização, contribuindo para que a Apae siga com o atendimento que tem prestado há décadas em Caratinga. “Para se tornar um doador, basta ligar para a Apae ou vir aqui, é muito bom receber visitas, ver como nós trabalhamos. Através da Copasa também temos o formulário, onde a pessoa autoriza a descontar na sua conta, sem nenhum custo pra Apae, o valor acima de R$ 5. Esse dinheiro vem direto para a Apae, sem nenhum problema”, finaliza Rita.