Duas pessoas feridas em acidente na ‘Serra de Piedade’

CARATINGA – Um acidente foi registrado na tarde de ontem no km 156 da BR-474, trecho conhecido como ‘Serra de Piedade’. Um Fiesta, placas de Catanduva (SP), capotou, saiu da pista e caiu em um barranco. O carro era conduzido por Sabrina de Fátima Oliveira, 36 anos, e tinha o filho da motorista como passageiro. Ambos são moradores do Bairro Doutor Eduardo, em Caratinga.

Sargento Nelci disse que quando os bombeiros militares chegaram ao local, as vítimas já tinha saído do veículo. “A condutora apresentava escoriações e suspeita de fratura no braço direito, além de sangramento na cabeça. O filho da condutora também apresentava escoriações”, relatou.

O bombeiro disse que o carro caiu em um barranco de três metros e a vegetação acabou ‘segurando’ o veículo. Mãe e filhos foram levados pelos bombeiros ao Centro de Assistência da Saúde Unec (CASU).