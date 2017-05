Homem tem corpo quase todo queimado ao colocar fogo em matagal

CARATINGA – Hélio Maciel Dias, 61 anos, foi socorrido às pressas na manhã desta segunda-feira (15) pelos bombeiros militares. Ele foi colocar fogo num matagal, mas houve um acidente e Hélio teve quase 100% do corpo queimado. O fato aconteceu na comunidade da Portelinha, Córrego Boa Vista, zona rural de Caratinga.

Segundo o sargento Anderson Prates, quando a corporação chegou ao local, a vítima apresentava queimaduras de 1º, 2º e 3º graus. De acordo com informações obtidas no local, Hélio colocou fogo em um matagal usando combustível, que pelo cheiro, segundo o sargento, seria álcool. Um motorista que passava pelo local, pegou o extintor de seu veículo e debelou as chamas. “Ele estava um pouco confuso, estaria passando por algum tipo de problema psicológico. A vítima foi imobilizada com manta térmica e levada ao CASU (Centro de Assistência à Saúde Unec) já entrando no estado de hipotermia, que é diminuição excessiva da temperatura do corpo”, explicou o sargento Prates.

Como já chegou o período de secas, os bombeiros alertam que é preciso fazer uma solicitação aos órgãos competentes do meio ambiente para uma queimada controlada e sem riscos. Além disso, os bombeiros já estão realizando vistorias em lotes vagos e os que estiverem com muito mato serão autuados.

O sargento Prates oriente que de forma alguma se deve usar produtos inflamáveis sem o devido conhecimento e proteções.