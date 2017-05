Saiba tudo sobre a bichectomia, que promete deixar o rosto mais harmônico

A bichectomia, procedimento cirúrgico que ficou popular entre as celebridades, tem cada vez mais sido procurada nos consultórios especializados. Para falar sobre esse assunto, o DIÁRIO conversou com a cirurgiã dentista, Gicélia Ferreira Carvalho.

Ela explica quem pode passar por esse procedimento, seus benefícios e as principais dúvidas sobre o pós-operatório e resultado final.

O que é a cirurgia de Bichectomia?

Bichectomia é uma cirurgia relativamente simples, sob anestesia local e realizada dentro do consultório odontológico.Consiste na remoção parcial ou total da “Bola de Bichat”, dando ao paciente um rosto mais fino e harmônico, evidenciando a “linha do blush”.

Qual a função da Bola de Bichat e quando precisamos dela?

Esta estrutura é formada por tecido adiposo, servindo de coxim para facilitar a movimentação de um músculo em relação ao outro, contribuindo também na morfologia externa da face. Essa estrutura é utilizada quando bebê, para que no momento da sucção do leite materno, as bochechas não colabem.

Quem pode fazer a Bichectomia e quais as contraindicações?

Indicações: Homens e mulheres com falta de harmonia do rosto, de contorno mandibular, rosto com volume aumentado mesmo perdendo peso, pessoas que frequentemente mordem a bochecha interna e causam feridas. As contraindicações são: doenças sistêmicas descontroladas, deformação facial, flacidez excessiva do rosto, perfil facial alongado, rosto muito fino. Para uma correta indicação e resultado satisfatório do paciente, indico uma avaliação de um especialista nesse tipo de procedimento.

É um método somente estético?

Não. Essa cirurgia é classificada com estético-funcional, já que é indicada para pacientes que mordem a bochecha interna. Com a cirurgia, esse hábito tende a desaparecer.

Porque a pessoa perde muito peso e o rosto ainda continua redondo?

A gordura da bochecha é a última reserva de gordura a ser consumida pelo nosso organismo. Podendo ser perdida espontaneamente, por exemplo, em casos de anorexia.

Como é o procedimento e quanto tempo dura?

Através de uma incisão de aproximadamente um centímetro por dentro da boca fazemos a remoção dessa gordura. É uma cirurgia como uma extração de um dente e dura em média de 40 minutos a uma hora.

Como é o pós-operatório?

O pós-operatório é semelhante à extração do siso. Deve-se utilizar uma faixa por três dias (tirando apenas para tomar banho), compressa de gelo nos três primeiros dias, dando intervalo entre as aplicações; recomenda-se fazer drenagem facial após 24 horas, compressa morna a partir do quarto dia, não falar nas primeiras 48 horas, não fazer esforço físico por 20 dias e com três dias já pode retornar as atividades, desde que, não exija esforço físico.

A diferença pode ser sentida a partir de quanto tempo?

A média do resultado final são três meses, mas, em alguns casos com um mês já nota-se uma diferença.