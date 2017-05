Dicas alimentares para evitar dores de cabeça

A dor de cabeça (cefaleia) é um sintoma muito comum em nosso dia a dia. Apesar de muitas pessoas acreditarem que toda dor de cabeça é igual, existem mais de 150 tipos dessa patologia, com tratamentos específicospara cada uma delas. Um dos tipos mais comuns de cefaleia é a enxaqueca crônica, ainda sem cura, e extremamente debilitante. Ela compromete a vida pessoal, profissional, familiar e social dos pacientes, além deacometer cerca de 2% da população global e cerca de quatro milhões de pessoas no Brasil. É a terceira doença mais prevalente e a sétima que mais incapacita no mundo. Ao contrário do que acredita o senso comum, a forma de controle mais eficaz das dores não está nas medicações, sendomedidas não-farmacológicas as que geram resultados mais favoráveis. Adieta, especialmente, merece atenção redobrada do paciente com dor de cabeça.

Embora não tenha cura, há tratamento para atenuar seus sintomas e diminuir os episódios de crises, o que permite melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes. Muitos gatilhos da enxaqueca estãodiretamente ligados à alimentação. Estudos revelam que entre 12% e 60% das pessoas que sofrem dores de cabeça relatam ter episódios após consumir determinado alimento. A teoria mais aceita, que tenta explicar a ligação entre dieta e cefaleia, é que substâncias presentes em alguns alimentos estimulariam de forma excessiva um conjunto de nervos que recobre parte dos vasos sanguíneos da cabeça.

Descobrir qual alimento desencadeia as crises de dor depende de uma observação rigorosa do que se come. Deve-se estar atento a quantas vezes após ingerir determinado alimento as crises de dor se iniciam. E isso não quer dizer que é ”comeu, doeu”. A dor pode aparecer até 48 horas depois da refeição. Uma maneira de descobrir o que não te faz bem é manter um diário da dor, importante aliado no controle das enxaquecas.Nele é possível anotar em cada episódio os hábitos alimentares, de sono e ansiedade — outros fatores intimamente ligados as crises de enxaqueca.Um dos principais pontos para um controle eficaz nas crises é ter consciência de seus hábitos e do quanto eles podem interferir diretamente no desencadeamento das dores.

É importante lembrar, que alguns nutrientes podem trazer alívio nesse cenário de dor, como o ômega-3, presente no azeite e nos peixes, devido a sua ação anti-inflamatória. Aumentar o consumo de vegetais, ricos em antioxidantes, perder peso e fazer atividades físicas também tem efeito protetor.

Apesar da forte associação entre as dores de cabeça e a alimentação, deve-se evitar restrições agressivas na alimentação e o jejum prolongado. A fome e a sede também podem dar dor de cabeça, mesmo em quem não sofre com a enxaqueca. Devemos estar atentos que apesar de um grande número de pessoas terem dor de cabeça depois de comer determinado alimento isso não significa que irá ocorrer para todo mundo. Os fatores que disparam o problema são muito individuais.

Abaixo uma lista de alguns alimentos que são frequentemente associados as crises de dor:

Café Pessoas que apresentam enxaqueca crônica e episódios frequentes de crises de dor devem evitar o consumo de cafeína. Aqueles que têm o habito de tomar café várias vezes ao dia devem fazer uma redução gradual na quantidade. Isso porque, para quem toma a bebida diariamente, cessar o consumo de forma abrupta pode tambémocasionar as dores. Vale lembrar que há cafeína também nos refrigerantes, suplementos de academia e em outras bebidas.

Embutidos Aqui o culpado é um composto químico: o nitrito, usado para preservar a cor rosada e dar sabor bacon, a salsicha e a embutidos em geral. O nitrito pode ocasionar uma crise até seis horas depois de ser ingerido. Em excesso, ele favorece a vasodilatação, e consequentemente o início das crises de dor de cabeça.

Álcool O álcool pode ocasionar dor de cabeça por dois motivos. Há a dor da ressaca, causada pela desidratação e por outros efeitos do abuso de álcool no organismo, e há a enxaqueca disparada por drinques específicos, quando basta uma dose para desencadear os mecanismos de dor. Vinho tinto, vodca, cerveja e outras bebidas fermentadas estão na lista dos possíveis desencadeadores de dores de cabeça. Entre essas o vinho tinto é o que mais pode causar as crises, devido a presença de flavonoides, como os taninos, tiramina e as antocianinas.

Chocolate É um dos alimentos mais comuns que desencadeiam crises de cefaleia. O cacau contém teobromina, substância com efeito estimulante e vasodilatador também encontrado no vinho tinto. Aqueles que tem predisposição devem restringir ao máximo seu consumo, darpreferência ao chocolate branco, que apresenta essa substância em menores quantidades.

Queijos Todos os queijos possuem componentes que servem de gatilho à dor de cabeça. Nos organismos mais sensíveis, as proteínas presentes são confundidas com agentes agressores e propiciam o surgimento das crises. O queijo contém tiramina, componente encontrado em outros itens desta lista, como o vinho tinto. Os tipos mais calóricos (gorgonzola, parmesão, curados e envelhecidos) tem maior potencial de propiciar as crises de dor.

*O texto acima possui caráter exclusivamente informativo. Jamais realize qualquer tipo de tratamento ou automedicação sem a orientação de um especialista. Conte sempre com a ajuda de um especialista.

Dra. Danielle Viana – Especialista em Neurologia pela Santa Casa de Belo Horizonte. Título de especialista pela Associação Médica Brasileira. Membro titular da Academia Brasileira de Neurologia.