Sala de aula do Presídio de Caratinga é reinaugurada

CARATINGA – A direção do Presídio de Caratinga e a Secretaria Municipal de Educação reinauguraram a sala de aula onde funciona a Escola Municipal “Nestor Batista da Cruz” de Ensino Fundamental – Vinculada, que oferece ensino básico a 20 alunos. O espaço foi construído em 2012 e as aulas começaram no ano seguinte. Entre janeiro e fevereiro deste ano, foi reformado e atualmente oferece uma estrutura com melhores condições de trabalho para o desenvolvimento do processo pedagógico. A sala recebeu o nome de ‘Maria Inêz Rocha Pena’, em homenagem aos trabalhos que a educadora desenvolve na unidade prisional.

EJA

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) nas escolas municipais corresponde aos cinco primeiros anos do ensino fundamental, é desenvolvida mediante regime didático por ciclo, com duração de três anos: turma inicial, intermediária e final, e destina-se a jovens e adultos que não tiveram acesso ao mesmo na idade própria.

No currículo da Educação de Jovens e Adultos é valorizado o conhecimento do dia-a-dia como função de humanização, respeitando-se os conhecimentos, a experiência de trabalho e de vida que o aluno traz para a Escola. Sua finalidade é oferecer aos alunos além da faixa etária regular, oportunidade de aceleração. Os alunos poderão concluir o ciclo de ensino em um período menor, pois a proposta pedagógica será norteada pela aceleração da aprendizagem e, consequentemente, pela reclassificação dos alunos com desenvolvimento escolar acima da média.

O curso tem estrutura, duração, carga horária, regime didático e metodologia específicos, tendo em vista os seus objetivos e as características dos alunos a que se destina, havendo a obrigatoriedade do cumprimento da carga horária mínima de 200 dias de efetivo trabalho escolar.

“Os reeducandos que estudam são beneficiado pela Lei de Execução Penal (7.210/84), na medida em que o condenado em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Um dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar.O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.Além de trabalhar a autoestima, a inserção do reeducando na Escola é um grande passo para a efetiva ressocialização”, explica a direção do presídio.

Todas as quartas-feiras, os reeducandos recebem exemplares do jornal Diário de Caratinga.

A SOLENIDADE

A solenidade da reinauguração foi prestigiada pelo magistrado Consuelo da Silveira Neto, juiz da Vara de Execuções Penais da Comarca de Caratinga; por Marlete Pereira dos Santos, secretária municipal de Educação; e Adriana da Silveira, professora com atuação no Presídio.Também estiverem presentes Tânia Araújo Costa, coordenadora pedagógica; e a homenageada Maria Inêz Rocha Pena, inspetora escolar da rede municipal de Ensino.