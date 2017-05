Isso também é serviço de mulher

Frentista e caminhoneira são exemplos de que é possível trabalhar em profissões taxadas de ‘tipicamente masculinas’



CARATINGA- Quantas vezes as pessoas escutam a seguinte frase: “Isso não é serviço de mulher”. Ou até mesmo: “Isso não é coisa de homem”. Mas, para algumas pessoas essas frases não abalam quando é a hora de enfrentar o mercado de trabalho.

O DIÁRIO DE CARATINGA conversou com duas mulheres são exemplos de que é possível trabalhar em profissões taxadas de ‘tipicamente masculinas’. Elas não se intimidaram e seguem com seu dia a dia profissional, encarando qualquer tipo de situação.

FRENTISTA

Cleusa Gonçalves é frentista de um posto de gasolina de Caratinga há dois anos. Ela já trabalhou como auxiliar de serviços gerais e em uma fábrica de batalha palha, mas com o desemprego, encontrou-se em outra profissão. “Minha cunhada trabalhava aqui e me indicou, que estavam precisando de outra mulher pra trabalhar. Vim, fiz a entrevista e me contrataram”.

De lá para cá, ela tomou gosto pela área. “É bom, gostoso trabalhar aqui, uma área diferente. É muito homem, mas eu não ligo, porque eles me respeitam muito, tanto os meninos quanto os clientes, em geral. É um trabalho digno”.

Para Cleusa, não há nenhuma dificuldade que impeça uma mulher de atuar como frentista, embora, ainda haja quem discorde. “Mas, têm muitas pessoas preconceituosas, não admitem mulher trabalhar no meio de homem. Tem muita mulher também preconceituosa, olha pra mim assim, estranha, como ‘tinha que tá em outro lugar’. Não ligo para os olhares que vem pra cima de mim, o que importa é Deus, sustentar a minha família e pagar as contas”.

Casada e com filhos, Cleusa e o marido trabalham, dividindo as despesas da família. Sobre o trabalho, ela afirma que tem orgulho. “Gosto porque não agarro em serviço. Trabalho desde que todo mundo me respeite e seja digno. Aqui somos só eu e a secretária do escritório, mulheres; que vem de vez em quando. Não é um bicho de sete cabeças e pretendo continuar nesse trabalho”.

CAMINHONEIRA

Ela viaja por Caratinga e região realizando mudanças. Geni de Lourdes Oliveira Vieira, 52 anos, trabalha há 11 anos como caminhoneira. Quem passa pela Praça da Estação, já conhece a ‘Geni do Caminhão’. A rotina dela já começa às 5h30, quando ela e o marido pegam os caminhões e descem para o ponto. “Fica o dia todo ali à espera de contatos e hora de parar não tem”, afirma.

Mas, foram consequências que levaram Geni a assumir este tipo de profissão. “Meu esposo já trabalha há 35 anos como motorista e certa vez foi roubado da gente um caminhão, estávamos com algumas dívidas contando com ele. Vi a necessidade do meu esposo após ser assaltado, na questão do orçamento, porque a gente ficou sem o caminhão, com dívidas, ele entrou em depressão e eu me vi obrigada a arregaçar as mangas e trabalhar”.

Geni já dirigia de vez em quando, mas não como profissional. Mas, a partir desta situação, assumiu o serviço. “Tinha que fechar o orçamento, bancar as contas. Sempre fui do lar mesmo, nunca tinha trabalhado assim. Sempre viajava muito com ele, às vezes dirigia sem nenhum compromisso, mas a partir daí tive que fazer como profissional mesmo”.

Para Geni, o segredo é ter carinho e zelo na profissão, principalmente, saber lidar com o cliente. “Apanhei amor, acho que tudo que a gente faz acaba tendo um carinho especial. Faço com muito carinho, adoro, apesar de algo que não posso dizer se é qualidade ou defeito que tenho em mim, que eu sou muito popular. Então, gosto de lidar com o povo. Na mudança, por exemplo, é claro que a gente vê, muita das vezes as pessoas que estão mudando estressadas e eu tenho um jeito especial para lidar com todo mundo, levo tudo na esportiva com o pessoal”.

E por onde passa, Geni e seu caminhão chama atenção. Apesar da mente de algumas pessoas ainda ser fechada em relação a certas profissões, ela sempre foi bem recebida no seu dia a dia de trabalho. “O povo ainda não aderiu àquela coisa das mulheres fazendo serviço de homem. Apesar que a minha tese não é mulher fazendo serviço de homem, acho que na verdade, qualquer serviço, tanto o homem quanto a mulher podem fazer, é um preconceito. Mas, a vida real é outra. Muitas pessoas falam assim: ‘Deve ter uma falta de respeito muito grande quando você chega numa mecânica, num posto para abastecer’. Pelo contrário, quando a gente chega, parece que a atenção é toda voltada na gente. Muitos ficam olhando e admirando; a gente recebe elogios, chego a ficar constrangida, as pessoas falam: ‘Gente, tanta mulher aí não tem coragem de fazer nada e essa daí encarando esse caminhão, estrada’. Com relação à questão de respeito, quando a gente, se um grupo de homens está falando algum assunto, que não é decente para uma mulher ouvir, o assunto muda. A atenção é mais voltada, eles vêm atender a mulher, mais rápido”.

Geni ressalta que sabe que o preconceito ainda é grande e que se revolta com as atitudes das pessoas no trânsito. Mas, ela destaca que as mulheres devem buscar seu espaço no mercado de trabalho. “Tem mulher que fala assim: ‘Não vou fazer isso, porque não combina com uma mulher’. Não é nada disso. Acho que qualquer serviço que a mulher for fazer consegue impor respeito, ela pode fazer qualquer tipo de serviço, desde que seja decente. Nunca sofri preconceito. Infelizmente, às vezes aqui dentro da cidade mesmo, no trânsito, fico indignada quando vejo um xingar o outro nos automóveis, uma falta de respeito muito grande. Cidadãos de bem, jovens, que às vezes por causa do estresse xinga, por um pequeno erro que qualquer automóvel comete. Mas, não posso queixar em momento algum, porque, não me autovalorizando, errar é humano, mas procuro fazer o meu trabalho da melhor forma”.

Por fim, Geni deixou um conselho para as mulheres que ainda não se encontraram em nenhuma profissão. “Falo por experiência própria, às vezes a pessoa fica em casa, no stress, depressão, de ficar com a mente muito vazia, sem ocupação. Qualquer profissão a mulher pode fazer com perfeição. A inteligência foi dada para o homem e a mulher, às vezes a pessoa passa necessidade em casa e fala que não tem serviço. Não discriminando ninguém, mas desde vender um carrinho de picolé na rua, é decente. A pessoa está trabalhando. Encarar uma carreta, uma faxina. A mulher tem que se valorizar nisso e mostrar que é capaz. Quebrar esse tabu de preconceito, isso é um acomodamento, a mulher tem que trabalhar. Sou mãe, avó, dona de casa e caminhoneira, com muito orgulho”.