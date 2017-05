PAINEL 14-05-2017

Café

Na terça-feira (9), os cafeicultores brasileiros foram surpreendidos por uma nota do ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços informando que aprovou quatro pedidos de “drawback” – que desonera insumos e equipamentos usados na produção de bens exportados – para importação de café verde e posterior exportação do produto solúvel. É o primeiro passo para uma inédita e desnecessária importação do grão pelo Brasil, maior produtor, maior exportador e segundo maior consumidor de café do mundo.

Café II

Os cafeicultores brasileiros perderam a parada, colocaram se contra uma medida, pois têm condições de fornecer todo o café necessário para suprir nosso consumo interno e nossas exportações. Somos responsáveis pela produção de aproximadamente 38% do café consumido mundialmente. O volume de “drawback” de café já aprovado é de cerca de 5.893 sacas de 60 kg, de um volume total de 500 mil sacas permitido. Com o mecanismo, a importação em geral não paga tarifas, desde que o produto industrializado seja exportado.

Café III

Os cafeicultores brasileiros estão começando os trabalhos de colheita, a do conilon já está em pleno andamento, e esse café autorizado a entrar no Brasil, sem taxas, terá uma única finalidade: pressionar para baixo a cotação do café em plena entrada de safra, quando nossos cafeicultores estão colhendo os frutos de um duro e caro ano de trabalho. Como a corda arrebenta para um lado mais fraco, arrebentou para o lado do cafeicultor.

Café IV

Os trabalhos de colheita da nova safra brasileira 2017/2018 já começaram nas regiões produtoras mais quentes e baixas. Nas regiões mais frias os produtores ainda estão se preparando para começar a colher, o que deve ocorrer entre os últimos dias de maio e o início de junho. Para o arábica, 2017 será de ciclo baixo e as informações que chegam do campo confirmam as quebras. Só perto do final de junho é que lotes de boa qualidade da nova safra deverão começar a chegar ao mercado.

Café V

O Conselho dos Exportadores de Café do Brasil informou que no último mês de abril foram embarcadas 2, 12 milhões de sacas de café, aproximadamente 14 % a menos que no mesmo mês de 2016 e 24 % a menos que no último mês de março. Foram 1, 84 milhões de sacas de café arábica e 26,6 mil sacas de café conillon. A bolsa de Nova Iorque caiu nos contratos para entrega em julho próximo 75 pontos ou R$ 3,09 por saca na semana. Em reais, as cotações para entrega em julho R$ 557,67 por saca.

Política

O prefeito Dr. Welington (DEM) está enxugando a máquina administrativa no que pode. Os relatórios preliminares, segundo fontes, mostram que a receita no mês de abril em Caratinga teve queda de 2 milhões de reais e os valores arrecadados pelo IPTU não foram nada satisfatórios. Pelo visto, o prefeito terá que cortar na própria carne se quiser manter o equilíbrio fiscal do município de Caratinga.

Reforma administrativa

Outro assunto que corre nos bastidores da prefeitura é sobre a reforma administrativa do município. Os trabalhos já foram iniciados pela secretária de Administração Dilma Lopes e parece vários cargos serão extintos, outros criados e secretarias fundidas. Dr. Welington nada adiantou, mas o certo que o projeto de modernização da máquina administrativa já corre nos bastidores do executivo municipal.

Gratificações

Outro assunto muito discutido nos bastidores é sobre o fim das gratificações no poder público municipal. Os relatórios iniciais dariam conta de centenas de discrepâncias com pessoas de serviços gerais recebendo mais que profissionais de cursos superiores.

Madrasta boa

As distorções estariam no âmbito da pessoalidade em que administrações anteriores teriam possibilitado gratificações com critérios distorcidos, não observando a competência, importância e responsabilidade dos cargos. Se a prefeitura foi a dita “casa da mãe Joana” no passado, o prefeito Dr. Welington afirmou para imprensa, que a prefeitura seria a“madrasta boa para quem trabalha e a madrasta ruim para os que não trabalham”.

Em alta

Quem está em alta com chefe do executivo municipal é o superintendente de obras Márcio Santos. Nos bastidores os comentários são que Marcio está surpreendendo e poderá ir para o núcleo administrativo do governo. Márcio, mesmo com tantas dificuldades financeiras do governo, vem tendo a habilidade no trato com funcionalismo e com lideranças políticas, daí o prefeito ver um perfil de que Márcio possa ser mais útil.

Buracos

Outro fato que fez subir no ‘ibope’ de Márcio nessa última semana, foi o fato da Secretaria de Obras Públicas ter realizado o serviço de tapa-buraco no centro e nos bairros da cidade. A coisa estava bem ruim, mas os reparos estão sendo realizados com qualidade e produto bem melhor que em reparos anteriores.

Reforma do Jardim

Outro assunto que vem tomando proporções na Secretaria de Meio Ambiente é uma reforma na praça Cesário Alvim, principalmente no plantio de mudas. O secretário Jaider Pascoaline, junto de técnicos da Prefeitura, já esteve visitando o local para avaliar a intervenção e informou que muita coisa deve ser revitalizada, já que as mudas estão velhas, sem o vigor e sem a beleza da centenária praça de Caratinga.

PAA

A coordenadora do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) em Caratinga, Renata Pena, comemorou nesta semana as 21 toneladas que o programa recebeu no Banco de Alimentos de Caratinga. Renata também comentou que chegam a 78 o número de entidades recebidas. Pelo visto,Renata vem conseguindo sobrepor aos desafios da substituição do PAA.

Marcinho

Quem esteve visitando o secretário estadual de Agricultura, Pedro Leitão, na cidade administrativa, foi o prefeito de Inhapim, Márcio Elias dos Santos (PMDB). Inhapim, por ser uma cidade essencialmente agrícola, forte na produção de café, leite e hortifrutigranjeiros, tem mesmo que se aproximar do secretário, já que ele é da região e tem muito a contribuir para o desenvolvimento agrícola.

Córrego Novo

Nesta sexta-feira (12), a cidade de Córrego Novo recebeu os coordenadores da Rede de Bancos de Alimentos (RELBA). Na foto, o prefeito Ailton Top Laje (PR), o vice Nelson de Paula (PR) e o secretário municipal de Desenvolvimento Social Joãozinho, que foi vereador e presidente de câmara do município. O prefeito Top Laje em seu discurso comentou de maiores investimento na agricultura e pecuária do município.