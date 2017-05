Vem aí: 2° Torneio de Carabinas de Pressão

CARATINGA- No dia 21 de maio acontece o ‘2° Torneio de Carabinas de Pressão’, organizado pelo Grupo Competidor de Ar Comprimido (GCA) de Caratinga. O evento será realizado a partir das 8h30, no Ginásio Poliesportivo Raimundo Anselmo, conhecido como ‘Cocão’, situado à Praça José Neto Bagia, Bairro Anápolis.

As disputas serão para as categorias feminina, masculina (principal e iniciante) e sênior. É esperada a participação de competidores de toda a região, que podem realizar suas inscrições pelo WhatsApp 033-991917750 (falar com Edson Firmino Gomes), até o dia 20 de maio.

Do 1° ao 3° lugar, todas as categorias receberão troféus, além das seguintes premiações específicas: masculina, vale-compras de R$ 200 (1° lugar) e R$ 100 para o 2° e 3° lugares; e feminina, em R$ 100 (1° lugar), R$ 75 (2° lugar) e R$ 50 (3° lugar).

Aqueles que se classificarem do 4° ao 10° lugares receberão medalhas. O evento é realizado com apoio da Secretaria de Esportes, que cedeu o local.