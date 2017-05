Farmácia Solidária do CASU recebe acadêmicos do ES

Grupo visitou Caratinga para conhecer o projeto mantido pela FUNEC e implantá-lo em Colatina

CARATINGA – Três estudantes e dois professores do curso de Farmácia do Centro Universitário do Espírito Santo (UNESC) estiveram em Caratinga na última quarta-feira (10) para conhecer o projeto Farmácia Solidária. O grupo visitou as dependências do Centro de Assistência à Saúde UNEC (CASU) e viu na prática o processo de recolhimento e doação dos medicamentos. A intenção dos capixabas é levar a experiência do projeto caratinguense para aplicá-lo em Colatina.

De acordo com Josias Papa, estudante do nono período de Farmácia do UNESC, o contato com a Farmácia Solidária se deu através de um artigo científico do aluno Jeferson Marques, do UNEC. Em setembro de 2016, o acadêmico da instituição caratinguense divulgou os mais de 20 mil medicamentos que o projeto havia repassado à comunidade nos três primeiros meses de funcionamento, e a publicação chamou a atenção de Josias. “Eu estava elaborando uma pesquisa para um projeto de extensão quando me deparei com o artigo do Jeferson. Tentei localizá-lo para trocar ideias e surgiu a oportunidade de virmos para conhecer a Farmácia Solidária pessoalmente”, relata.

O encontro rendeu ideias que em breve serão adotadas à realidade de Colatina. “Procuramos justamente levar o conhecimento desenvolvido aqui para adaptar lá. É um excelente trabalho, que vem ajudando várias pessoas”, destaca o acadêmico Josias Papa. Seu professor Bruno Spalenza, que acompanhou o grupo na visita, completa: “A população necessita de uma atenção farmacêutica, porque o papel do farmacêutico vem se distanciando do público, ficando restrita ao ambiente acadêmico ou do laboratório. Estamos tentando restabelecer esse contato, e ensinar aos alunos que ele é importante”.

Idealizadora da Farmácia Solidária em Caratinga, a professora Gisele Vitali conta que se sente muito honrada em ver a iniciativa servindo de incentivo para ações do tipo em outras instituições. “É sempre um privilégio ser uma fonte de inspiração para coisas boas. Essa é a nossa função como educadores, nosso objetivo é construir pessoas melhores e bons profissionais”, comenta