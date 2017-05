Flamenguistas de Caratinga doam mais de 150 kg de alimentos à Cantina Áurea

Produtos foram arrecadados na final do Campeonato Carioca

DA REDAÇÃO- O Consulado Fla-Caratinga (Torcida Flamenguistas de Caratinga) realizou na noite de quinta-feira (11), a doação de 157 quilos de alimentos à Cantina Áurea. A entidade, situada na Avenida Moacyr de Mattos, oferece almoço a pessoas em situação de rua, de segunda a sábado, além de prestar assistência a cerca de 30 famílias carentes. A Cantina Áurea sobrevive de doações da comunidade, não tendo nenhum tipo de convênio com os poderes públicos.

A presidente da Cantina Áurea, Cynthia Calili, parabenizou a torcida pela iniciativa: “Sempre quando ouvimos falar de movimentos de torcida, a gente às vezes lembra de brigas. Ao contrário, os flamenguistas de Caratinga são um exemplo. Eu fiquei muito feliz de morar em Caratinga e ter na cidade uma torcida com esse tipo de iniciativa, fazendo esse trabalho maravilhoso”.

Um dos diretores do Consulado Fla-Caratinga, Adriano Angelo, informou que os mais de 150 quilos de alimentos foram doados em apenas um jogo. “Os alimentos foram entregues pelos flamenguistas que foram ao Varandão Grill assistir a final do Campeonato Carioca, no último dia 7. Só temos a agradecer os membros do Consulado que têm tornado nosso movimento cada vez mais forte”.

Outro diretor do Consulado, Rafael Soares, o ‘Pulga’, disse que o trabalho social feito pela torcida deverá continuar. “Já realizamos outras doações de alimentos este ano e ainda neste 2017, estaremos promovendo mais campanhas sociais. No domingo, dia 7, final do Campeonato Carioca, também fizemos uma tarde de lazer voltada para as crianças na praça Calógeras, com distribuição de guloseimas e atividades recreativas, tudo gratuitamente”.

CONSULADO FLA-CARATINGA

O programa “Consulados da Nação” é um projeto do Flamengo. A torcida de Caratinga foi reconhecida como representante oficial do clube na região.