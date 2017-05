Centro Universitário de Caratinga promove Congresso Internacional

Com o tema “Multidisciplinaridade”, o Centro Universitário de Caratinga promoveu durante a semana o Congresso Internacional UNEC 2017

CARATINGA – Durante toda a semana, estudantes e o público da cidade e região tiveram a oportunidade de manter contato com profissionais detentores do conhecimento em diversas áreas ligadas aos diferentes ramos da ciência. O Centro Universitário, que é mantido pela Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC), promoveu o Congresso Internacional Unec 2017, que contou com mais de cem cursos e a participação de mais de 700 pessoas.

Segundo o coordenador de Extensão do Unec, professor José Aylton de Mattos, a participação em um congresso desses traz para todos os alunos uma variedade de informações, e essas informações são extremamente importantes e enriquecedoras, não só para o currículo deles, mas também para a própria instituição. “Dessa maneira o UNEC propicia a todos os alunos um bem estar muito maior do que se eles estivessem simplesmente em sala de aula”, completou.

O tema do Congresso foi “Multidisciplinaridade”, que de acordo com o professor Roberto Barbieri, pró-reitor de Ensino do Unec, é uma exigência educacional. “Já foi o tempo em que o conhecimento era fragmentado e separado. Temos que formar na cabeça do aluno uma visão holística do mundo, uma visão global.”

ABERTURA DO EVENTO

Duas palestras marcaram a abertura do evento na segunda-feira (08) na Unidade I do Unec. Claudinéia Lizieri dos Santos que é doutora em Botânica pela Universidade Federal de Viçosa falou sobre “O envolvimento do Brasil em pesquisas na Antártica”. Ela participou de pesquisas no Centro de Estudos da Antártica.

Jackson Cleiton Ferreira Campos fez reflexões sobre o rompimento da barragem de Fundão, hoje e no futuro: “nossa ideia foi discutir os efeitos da barragem de Fundão. Durante todo esse processo nós tivemos um histórico de fatos concretos e algumas verdadeiras lendas em relação aos efeitos da ruptura da barragem de Fundão. Nosso intuito foi esclarecer o que de fato ocorreu ao longo da bacia, principalmente do ponto de vista hídrico, do ponto de vista do desenvolvimento das atividades socioeconômicas, especialmente para os usuários de água, e também vislumbrar quais são as experiências, o que podemos tirar de positivo, se é que podemos falar de alguma coisa positiva, mas o que isso agrega de experiência em cuidados, em gestão e os caminhos que vamos poder seguir daqui pra frente”.

PARTICIPAÇÕES INTERNACIONAIS

Dentre as presenças internacionais, destaque para as palestras ministradas pelo peruano Marcos Stevens Flores Monge e pelo boliviano Luis Franco Guarabia Chaparro, em conjunto com a médica Helena Facury Barbosa, ambas tratando de temas envolvendo saúde pública.

Marcos Stevens falou na terça-feira (09) sobre as diferenças do tratamento da malária no Brasil e no Peru: “a principal diferença ocorre no tratamento aplicado às gestantes. A malária continua sendo um problema nacional em ambos os países e também mundial, já que as estratégias propostas pela OMS – Organização Mundial de Saúde, que são estratégias 2016-2030, têm que ser aprimoradas, levando mais em conta a prevenção. Assim vamos tentar diminuir os casos tanto no Brasil quanto no Peru”.

O boliviano Luis Franco Guarabia Chaparro e a médica Helena Facury Barbosa fizeram uma abordagem sobre o controle da tuberculose no Brasil e na Bolívia. Segundo a médica Helena, os casos de tuberculose no país na realidade nunca estiveram sob controle. Por ser um grave problema de saúde pública, principalmente ligado aos determinantes sociais e econômicos, já que a tuberculose é uma doença ligada diretamente às péssimas condições de vida, o tema tem recebido mais destaque. “Agora estamos chamando mais atenção para as doenças infectocontagiosas e temos feito mais diagnósticos de tuberculose, mas os casos realmente estão aumentando, muitos casos sem diagnóstico, muitos abandonos de tratamento. É um grave problema de saúde no Brasil e no mundo”.

Luis Franco comentou que a tuberculose é uma patologia muito importante em seu país, que ocupa o segundo lugar na América do Sul em número de pacientes com tuberculose, logo após o Haiti. “A tuberculose mata muitas pessoas a cada ano, principalmente as pessoas com escassos recursos econômicos, as pessoas pobres”, citou Luis.

OUTRAS TEMÁTICAS

O surto de febre amarela que afetou a região no início deste ano também foi tema de um dos cursos: Epizootias de primatas, ministrado pela bióloga Patrícia Santos Silva. Segundo ela, existe uma relação entre a degradação ambiental os surtos que de febre amarela.

“O que nós estamos observando é a Mata Atlântica, que é o habitat desses primatas, vem sofrendo um processo de degradação com a diminuição do tamanho dos fragmentos. Quando há uma diminuição do tamanho dos fragmentos, ocorre um processo chamado de endogamia, que é o cruzamento entre indivíduos da mesma família dos macacos, e isso pode reduzir muito a imunidade frente ao vírus da febre amarela. Outra questão que a gente pode levantar também está relacionada ao regime de chuvas. Passamos por um longo período, vários anos atípicos sem chuvas constantes e este ano o regime de chuvas voltou praticamente ao normal. E isso pode ter influenciado na formação dos ciclos reprodutivos dos mosquitos”.

O professor e engenheiro agrônomo Marcos Alves de Magalhães ministrou, na quarta-feira (10), o curso “Licenciamento Ambiental Aplicado a Resíduos Sólidos”. Ele considera que, uma vez que o assunto reúne um público diversificado, demanda a abordagem multidisciplinar, que é o tema central do Congresso. “Procuramos dar um enfoque legal, conceituar, na ótica da Política Nacional de Resíduos, o que é licenciamento ambiental e o que a lei exige. Somo um país que, lamentavelmente, tem muitos empreendimentos na clandestinidade. Queremos formar uma geração de profissionais que entendam e divulguem o processo, para que nós tenhamos um meio ambiente equilibrado e um modelo de desenvolvimento sustentável”, declarou.

Os cursos, palestras e mesas redondas aconteceram na Unidade II do Unec e o encerramento ocorreu na sexta-feira com a palestra “Participação da comunidade nas Políticas Públicas”, ministrada por Júlia Gonçalves Assis, presidente do Conselho Municipal de Saúde.