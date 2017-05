Estado lança concurso para quadro de oficiais da saúde da Polícia Militar

Vagas são destinadas a médicos, enfermeiros, farmacêuticos e fisioterapeutas, com salário inicial de quase R$ 9 mil. Inscrições serão abertas em 20 de junho

DA REDAÇÃO – O Governo do Estado de Minas Gerais divulgou o edital DRH/CRS Nº 5/2017, que trata do concurso público para o Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). São 39 vagas para ambos os sexos, contemplando os seguintes profissionais: médico, enfermeiro, farmacêutico e fisioterapeuta.

A lotação dos aprovados será em Belo Horizonte e Região Metropolitana, ou no interior, no caso de parte das vagas para médico clínico-geral, que disponibiliza um total de 14. A idade máxima do candidato é de 35 anos e o salário inicial de R$ 8.874,60.

As unidades do interior com vagas são: Januária (Território Norte), Muriaé (Território Mata), Araguari (Território Triângulo Norte), Pirapora (Território Norte), Itajubá (Território Sul), Frutal (Território Triângulo Sul), Ponte Nova (Território Caparaó) e Capelinha (Território Alto Jequitinhonha).

INSCRIÇÕES E PEDIDO DE ISENÇÃO

As inscrições estarão abertas, via internet, de 20 de junho a 19 de julho de 2017, pelo site www.policiamilitar.mg.gov.br/crs A taxa cobrada será de R$ 266,24.

O interessado no pedido de isenção deverá fazê-lo nos dias 26 e 27 de junho em uma das 78 unidades da PM, onde fará também a entrega dos documentos exigidos no edital.

Há unidades em todas as regiões do estado, e o atendimento para essa finalidade será das 8h às 17h. No dia 30 de junho serão divulgados pela internet os pedidos de isenção do pagamento de inscrição deferidos e os indeferidos.

As provas serão realizadas em quatro etapas, sendo a primeira de Conhecimentos, no dia 20 de agosto (domingo). Nesse mesmo dia será divulgado o gabarito oficial.

No dia 11 de setembro sairá o resultado da primeira etapa e o cronograma das próximas fases: 2ª) Prova Teórico-Prática e de Títulos; 3ª) Exames de Saúde (preliminares e complementares), Teste de Capacitação Física (TCF), Avaliações Psicológicas e Exame Toxicológico; e 4ª) Estágio de Adaptação de Oficiais (EAdO).

Os candidatos que forem aprovados para iniciar a quarta etapa (eliminatória e classificatória) terão aula inaugural marcada para o dia 28/12/2017. O término do estágio ocorre no mês de março de 2018, na Escola de Formação de Oficiais (EFO) da Academia de Polícia Militar (APM), na Rua Diabase, 320, bairro Prado – Belo Horizonte.

Após a conclusão de todo o processo, a remuneração inicial do 2º tenente da PMMG será de R$ 8.874,60.

“Os novos servidores atuarão em busca da garantia da saúde e da qualidade de vida dos policiais militares e seus dependentes no Hospital da Polícia Militar ou em batalhões do interior do estado”, afirma a tenente-coronel Carla Cristina Marafelli, chefe do Centro de Recrutamento e Seleção da PMMG.

Desde janeiro deste ano, priorizando a segurança pública, sete novos concursos já foram realizados pelo Governo do Estado, com a oferta de 2.356 vagas para as carreiras policiais, segundo o Centro de Recrutamento e Seleção da PMMG. Nos anos de 2015 e 2016, entre cursos de formação e de ascensão profissional, foram convocados para matrícula 8.017 policiais.