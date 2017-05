Hilux recuperada em Ipanema

Militares apreenderam arma, munições e droga com os ocupantes do veículo

DA REDAÇÃO – A Polícia Militar recuperou na noite desta quinta-feira (11) uma caminhonete Hilux que tinha queixa de furto/roubo. O veículo foi encontrado na cidade de Ipanema. Durante a ocorrência, dois suspeitos foram detidos e os militares apreenderam um revólver calibre 38, seis cartuchos intactos do mesmo calibre, um tablete de maconha e um celular.

Durante patrulhamento, a guarnição da PM deparou com a caminhonete, que tinha Vitor Bragança Soares, 25 anos, ao volante. O motorista acelerou ao notar a aproximação da viatura e, segundo a polícia, fugiu em alta velocidade por várias ruas, colocando em risco a vida dos pedestres. Na Rua Astolfo Ferraz, centro de Ipanema, tinha outra viatura, que estava parada e com o giroflex ligado. Então o motorista jogou a Hilux contra a viatura para tentar fugir, porém houve uma colisão na parte esquerda do veículo da PM e Vitor não conseguiu fugir.

Os militares fizeram abordagem e encontraram um revólver com seis munições na cintura de Vitor. Com Gabriel Elves Dias Franca, 19 anos, que seguia como passageiro, os policiais localizaram um tablete de maconha. Também foi recolhido um celular que estava dentro do veículo, pois nenhum dos suspeitos admitiu ser o dono do aparelho. Ao fazer consulta ao sistema informatizado, os militares constataram que a Hilux possuía sinalização de furto/roubo em Rio Branco (AC).

Durante a confecção do boletim de ocorrência, Vitor ainda xingou os militares. Os dois suspeitos foram detidos e conduzidos para Delegacia de Polícia Civil, em Caratinga. A Hilux foi removida ao pátio credenciado.