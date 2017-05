Jovem é preso suspeito de tráfico e por manter animais em cativeiro

CARATINGA – Lucas Marques de Almeida, 21 anos, foi detido na manhã de ontem acusado de tráfico de drogas. Durante a ocorrência, registrada na Rua Abre Campo, Bairro Anápolis, a Polícia Militar apreendeu três pássaros, três gaiolas e um jabuti.

Durante patrulhamento preventivo, os militares abordaram Lucas, que apresentava atitude suspeita, pois carregava uma gaiola com pássaro e jogou algo fora quando viu a viatura. Durante busca pessoal, os policiais encontraram um cigarro de maconha e sete reais. Os militares fizeram varredura e encontraram o objeto que foi arremessado pelos jovem, tratando-se de um tablete de maconha.

Em seguida, os militares foram até a casa do suspeito, na Rua das Flores, também no Anápolis, onde recolheram dois pássaros, duas gaiolas e um jabuti. Lucas não tinha autorização para mantê-los em cativeiro.

A Polícia Militar Ambiental foi acionada e encaminhou os animais até uma bióloga, que atestou a sanidade física e condição de serem reintroduzidos ao seu habitat natural.

O suspeito foi detido e conduzido para Delegacia de Polícia Civil. Durante a feitura do boletim de ocorrência, a companheira de Lucas se apresentou e disse ser a proprietária de um dos pássaros e do jabuti, tendo ela recebido voz de prisão por manter animal da fauna silvestre em cativeiro sem autorização do órgão ambiental competente.