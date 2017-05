Microsul vence I Torneio Intermunicipal de Futsal de Piedade de Caratinga

DA REDAÇÃO – Com apenas cinco meses de existência, o Microsul já conseguiu dois títulos. A primeira conquista aconteceu no mês de março, em Santa Rita de Minas; a segunda foi na última sexta-feira (5), quando a equipe sagrou-se campeã do I Torneio Intermunicipal de Futsal de Piedade de Caratinga. “Fomos campeões invictos. Ganhamos troféu, 500 reais e o nosso goleiro, Douglas Xavier, foi o destaque em sua posição. A final foi emocionante, perdíamos por 2 a 0 para o Santa Cruz, mas conseguimos a virada e vencemos por 4 a 3”, relata o técnico Istefam Castro.

Para Istefam, alguns fatores explicam o bom rendimento de sua equipe. “Apoio dos patrocinadores e a vontade de fazer história em nossa cidade. Fazemos o que gostamos e isso nos motiva. Almejamos novas conquistas”, disse o técnico do Microsul.

Ele aproveita a oportunidade e faz seus agradecimentos. “Gostaria muito de agradecer a Deus, aos patrocinadores, a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte de Caratinga, aos atletas, a comissão técnica, ao meu auxiliar Duany e a minha esposa Marianna, que sempre está nos jogos”, listou Istefam Castro.

Agora, o Microsul se prepara para representar Caratinga na etapa do Jogos do Interior de Minas Gerias (JIMI), que será disputada entre 14 e 18 de julho, em Ponte Nova. “Mais uma vez esperamos representar bem Caratinga”, finaliza o técnico.

A CAMPANHA

O time do Microsul foi campeão de forma invicta, foram seis jogos, sendo cinco vitórias e um empate. O time marcou 34 gols e sofreu 18 gols.

Primeira fase

Microsul 7 x 4 Força Jovem de Piedade

Microsul 13 x 3 Piedade

Microsul x Flamenguinho (partida vencida pro WO)

Microsul 4 x 4 Revelação

Semifinal

Microsul 6 x 4 Salatiel

Final

Microsul 4 x 3 Santa Cruz

Elenco: Douglas, Felipe Lopes, Felipe Silva, Panela, Xandin, Douglinha, Marlon, Vinícius Santana, Tomate, Macarrão, Lucas, Ângelo, Ramon, Tata e Marcone. Técnico, Istefam, e Duany, auxiliar-técnico.