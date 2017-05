Caratinga receberá etapa do Circuito Mineiro da Cafeicultura em setembro

DA REDAÇÃO – Em sua 17ª edição, o Circuito Mineiro da Cafeicultura (2017) tem o objetivo de divulgar as tecnologias do setor e promover a troca de informações entre técnicos, empresários e agricultores para melhorar a qualidade do café, reduzir custos na produção e aumentar a renda dos produtores. Caratinga receberá uma etapa do evento no dia 28 de setembro.

O Circuito é realizado nas quatro regiões produtores de café de Minas Gerais: Sul de Minas, Cerrado, Matas de Minas e Chapada de Minas. Estão previstas mais de 30 etapas. A participação dos produtores é gratuita e as inscrições são feitas nos locais dos eventos.

O Circuito Mineiro da Cafeicultura é uma promoção da Emater–MG, em parceria com a Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), Universidade Federal de Lavras (Ufla) e prefeituras.

Datas das etapas do Circuito Mineiro da Cafeicultura 2017

O Circuito teve início em março, conforme programação, as próximas etapas são:

Maio

Cambuquira – 16/5

Agosto

Campo Belo – 24/8

São Sebastião do Paraíso – 31/8

Setembro

Chalé – 14/9

Lambari – 14/9

Santa Rita do Sapucaí – 21/9

Santa Rosa da Serra – 21/9

Cássia – 26/9

Boa Esperança – 28/9

Caratinga – 28/9

Outubro

Campos Gerais – 5/10

Conceição das Pedras – 11/10

Piumhi – 17/10

Carmo da Cachoeira – 19/10

Angelândia – 22/10

Santa Margarida – 25/10

Careaçu – 26/10

Novembro

Passos – 4/11

Cristais – 9/11

Datas a confirmar

Água Boa

Campos Altos

Monte Carmelo

Nova Resende

Sacramento