Segunda edição do Afro Cult

Evento termina hoje, no coreto da Praça Cesário Alvim

CARATINGA – O dia 13 de maio é lembrado como o Dia da Abolição da Escravatura. Em comemoração ao ato histórico, a Superintendência de Cultura e Esportes está realizando o 2º Afro Cult Caratinga. A programação teve início nesta quarta-feira (10), às 9h da manhã no coreto da Praça Cesário Alvim e se encerra hoje, também às 9h.

O evento conta com danças, fotos antigas e atuais que retratam a luta da cultura negra, exposição de instrumentos de tortura usados no tempo de escravidão, homenagens e valorização de personalidades negras que marcaram a história no Brasil e no mundo.

Alunos do 2° ano da Escola Estadual Princesa Isabel visitaram a exposição na manhã de ontem. O professor de filosofia Eldécio Luís da Silva destacou a escravidão atual, que todos de alguma forma, são vítimas. “Devemos nos lembrar da escravidão e fazer com que essas lembranças mudem a realidade em que vivemos. É importante que nasçam líderes como no passado para que, desenvolvam um trabalho de conscientização e possamos de fato, nos libertar dessas amarras como, por exemplo, as escravidões política, religiosa e econômica.”

A chefe do Setor de Igualdade Racial da Superintendência de Cultura de Caratinga, Poliana Tupinambá, destacou o interesse dos jovens neste assunto tão importante. “Os jovens de hoje tem mais voz, podem se expressar com facilidade, um exemplo são as redes sociais. Isso gera esperança, ver o interesse de cada um deles em assuntos importantes como a cultura negra, o racismo e escravidão”.

13 DE MAIO

A Abolição da Escravatura foi o acontecimento histórico mais importante do Brasil após a Proclamação da Independência, em 1822. No dia 13 de maio de 1888, após seis dias de votações e debates no Congresso, a Princesa Isabel assinou a Lei Áurea, que decretava a libertação dos escravos no país.

