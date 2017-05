Comércio amplia horário de funcionamento às vésperas do ‘Dia das Mães’

CARATINGA- Após funcionar em horário normal no feriado da Páscoa, o comércio de Caratinga funcionará em horário especial para o ‘Dia das Mães’. Os consumidores que ainda não adquiriram os seus presentes terão mais tempo para fazer as suas compras hoje, pois as lojas estarão abertas de 9h às 20h e amanhã, no horário de 9h às 18h.

O Dia das Mães, comemorado no segundo domingo de maio, é considerado a segunda melhor data comemorativa para o comércio varejista (só perdendo para o Natal). A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) estima que em 2017 a data deve movimentar R$ 9,2 bilhões no País, um crescimento de 3,8% em volume de vendas – já descontada a inflação – na comparação com o ano anterior. Se confirmada, a data comemorativa volta a registrar crescimento real no faturamento após dois anos de queda. Em 2015 e 2016, as vendas variaram -0,4% e -9,0%, respectivamente.

Os artigos mais procurados

De acordo com a CNC, “os ramos de artigos de uso pessoal e doméstico e de móveis e eletrodomésticos devem ser aqueles mais procurados neste ano, apontando variações de +6,7% e +6,4% em volume de vendas, respectivamente, na comparação com o Dia das Mães anterior. Já para o setor de vestuário e calçados, principal ramo do varejo nessa data, com cerca de 40% do faturamento total, a previsão é de ligeira alta de 0,5% em comparação com 2016”.

Variação nos preços

Segundo dados mais recentes do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), os bens e serviços sazonalmente mais demandados no Dia das Mães acumularam alta de 4,6% nos últimos 12 meses – a menor variação em 10 anos. “Sendo assim, com preços abaixo daqueles observados no ano passado, os itens de mobiliário (-0,9%), joias e bijuterias (-0,7%) e aparelhos telefônicos (-0,8%) devem impulsionar as vendas nos segmentos. Por outro lado, variações ainda expressivas nos preços médios dos chocolates (+14,6%), tênis (+11,6%) e artigos de maquiagem (+11,2%) devem impedir que a média de preços dos bens e serviços mais consumidos nessa data baixe ainda mais este ano”.