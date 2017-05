Lançamento de ‘MURIQUI- Reis da Mata’

Livro assinado por quatro autores teve organização de Ramiro Abdalla, neto do pioneiro em conservação ambiental, Feliciano Miguel Abdalla

CARATINGA- O lançamento do livro ‘MURIQUI Reis da Mata / Kings of the Forest’, de autoria da jornalista Miriam Leitão, da cientista Karen B. Strier, do antropólogo Russel A. Mittermeuer e do cientista político Sérgio Abranches; foi lançado na noite da última quarta-feira (10), no Casarão das Artes. A obra ainda conta com produção executiva de Ramiro Abdalla Lima Passos e fotografia de Luciano Candisani.

Fotografias do maior primata das Américas, o muriqui, em seu habitat natural; somada a textos que relatam o nascimento e trabalho da Reserva do Patrimônio Particular (RPPN) Feliciano Miguel Abdala, no ano de 1944, além de debates sobre o primata chamam atenção aos leitores.

‘GRANDE ENCONTRO’

A escolha do Casarão das Artes para receber o lançamento foi comemorada pelo diretor da Fundação, Américo Galvão. “Não resta dúvida que o Casarão das Artes, depois de ter sediado o espaço de Caratinga + 30, quando nós discutimos exatamente a preservação do muriqui, a gente tem orgulho agora de ser lembrado pelo Ramiro Abdalla e os demais, que são autores desse livro, para fazer o lançamento aqui nessa casa. É um orgulho enorme de saber primeiro, que esse livro vai ser eternizado, porque a imagem é sempre o registro de um tempo, então, para o futuro, todos aqueles que tiverem acesso a essa produção, vão lembrar do nosso pertencimento ao tempo, do nosso sentimento de preservação. Hoje se discute muito a situação de direito ambiental, então quando a gente começa a resgatar os direitos do cidadão, os direitos de preservação da natureza através de um registro literário como esse é muito importante, é o marco realmente para todos os tempos”.

Para Américo, o livro é resultado de um “grande encontro” dos autores. “Um grande diálogo entre o nosso mascote, o muriqui, maior primata da América, dialogando com o mundo. A unidade de pensamento e o comprometimento em relação a salvaguardar os bens da natureza. Temos o Luciano Candisani, um dos maiores fotógrafos do nosso País e tem uma história belíssima, uma pessoa que realmente lutou, acreditou que a fotografia é uma alternativa de vida, está aqui o resultado dessa profissão. Então, esse livro ainda traz basicamente a assinatura dessa arte que é a fotografia”.

O LIVRO E A FAMÍLIA ABDALLA

Ramiro Abdalla, que esteve à frente da organização da obra, relatou a satisfação de lançar a obra na cidade. “É uma emoção bastante grande, privilégio poder concluir esse trabalho e fazer o primeiro lançamento aqui em Caratinga, não podia ser em outro local. Aqui é a origem de tudo, o berço onde nasceu esse projeto, onde tem esse programa de conservação maravilhoso”.

Ele ainda adiantou aos leitores, sobre o impacto da obra para quem se interessa pela preservação ambiental ou tem curiosidade sobre o assunto. “O livro é lindo, a gente considera como um livro de arte, fotos maravilhosas e que tem um recheio mais gostoso ainda; com quatro autores que escreveram textos excelentes, enfoques diferentes, falando dessa história, de Caratinga, da experiência que se viveu e se vive aqui até hoje. Ficou uma combinação perfeita e muita interessante a todos”.

O legado da família Abdalla, que vem desde a atuação de Feliciano Miguel Abdalla na preservação da natureza e cuidado com os macacos, também foi lembrada por Ramiro. “A gente procura acompanhar bastante, o legado do meu avô, sonho dele, cuidou com muito carinho durante toda a vida cuidando dessa mata, dos macacos. É uma pessoa fora do seu tempo, o que nós chamamos hoje conservacionista ou ambientalista, numa época que o termo nem existia. Ele foi aquilo que ainda estava para ser descoberto, dá muito orgulho. Procuramos dar continuidade, todos os projetos que aparecem tentamos realizar e é muito importante a parceria que essas pessoas que estão nos acompanhando fazem, nós sozinhos não teríamos condições de realizar tudo que tem sido realizado até hoje”.

Ele finalizou deixando um convite para que os leitores conheçam a obra e, consequentemente, adquiram mais conhecimento sobre a importância do cuidado com a natureza. Metade da tiragem que está em Caratinga será doada para escolas públicas, o restante está à venda no Casarão das Artes e na RPPN Feliciano Miguel Abdalla. “É uma leitura super agradável, a estrutura dos textos é bastante pessoal, traz você pra dentro da história de uma maneira muito gostosa. Acho que todos vão gostar muito”.