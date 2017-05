Confusão na Portelinha

Homem surta, agride sete pessoas e danifica viatura da polícia

CARATINGA – Uma confusão foi registrada na tarde desta quarta-feira (10) no Córrego Boa Sorte, popularmente conhecido como ‘Portelinha’. Um homem, 31 anos, agrediu sete pessoas e danificou uma viatura. Ele teve que ser levado ao atendimento médico para posteriormente ser conduzido para Delegacia de Polícia Civil. As circunstâncias apontam que ele teve um surto psicótico.

A Polícia Militar recebeu diversas ligações informando que um indivíduo estaria totalmente agressivo e descontrolado. A denúncia também apontava que ele portava ferramentas e ameaçava moradores da Portelinha. Equipes da PM, junto dos bombeiros militares, foram ao local e encontraram diversos moradores dizendo que tal indivíduo tinha invadido suas casas e causado danos. Uma das vítimas relatou que o autor quebrou um tanquinho de lavar roupas, jogou roupas pelo chão e danificou o seu carro. Já outra vítima disse que ele quebrou uma cadeira e ainda ameaçou o seu filho com uma faca. Uma mulher alegou que levou um chute quando passava pela rua. Conforme levantamentos da PM, todas as ações foram com uso de violência, com emprego de facão, martelo e um pedaço de ferro.

O autor foi preso e levado para o Centro de Atendimento à Saúde Unec (CASU), uma vez que apresentava algumas escoriações causadas pelas suas ações contra as vítimas. Os militares recolheram as ferramentas usadas nas agressões, somente o facão que não foi encontrado. Segundo a PM, os moradores do Córrego Boa Vista estavam revoltados e atemorizados, e disseram caso ele voltasse a ter essa atitude, “iriam acabar com ele”.

Durante o trajeto para o CASU, o autor falou que assim que saísse da cadeia iria matar o pai e a mãe dele. Na unidade de saúde, no momento em que iria ser medicado, o autor apresentou novamente estado psicológico alterado, comportamento agressivo e foi necessário contê-lo para que fosse medicado. Durante a imobilização, o autor chegou a agredir três policiais. Ele ainda danificou a viatura e só se acalmou após receber a medicação.

O autor foi preso por resistência, dano ao patrimônio público, dano ao patrimônio privado, ameaça e agressão. Conforme a PM, o pai do autor relatou no momento em que fez contato solicitando a presença policial, estava sendo ameaçado de morte e na Delegacia confirmou estas ameaças, acrescentando que teme por sua vida e de sua família.