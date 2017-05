Médico legista e sargento da PM são presos pelo Gaeco

DA REDAÇÃO – Um médico legista e um sargento da Polícia Militar foram presos ontem pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especial Combate ao Crime Organizado) em mais uma fase da operação que tem finalidade de desmantelar uma organização criminosa que atua em fraudes contra o seguro DPVAT (Seguro do Trânsito – Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre). O Gaeco não chegou a divulgar os nomes dos detidos, mas o DIÁRIO apurou que foram presos de forma preventiva o médico Tales Edson Chaves e o policial Mauro Célio Lourenço.

A OPERAÇÃO

O delegado responsável pela operação é Gilmaro Alves, da Polícia Civil de Ipatinga. Em entrevista à Rádio Itatiaia, ele disse que com essas novas prisões, já são dez o número de pessoas presas acusadas de fazerem parte do esquema. Quatro delas já foram denunciadas pelo Ministério Público.

A operação começou no ano passado em Timóteo, quando o Gaeco descobriu que três advogados procuravam pessoas envolvidas em acidentes de trânsito e cobravam de 30% a 50% do valor a ser recebido a fim de aumentar ilicitamente o valor do benefício. Segundo as investigações, documentos eram fraudados para simular lesões inexistentes ou agravas as existentes.

Segundo o delegado Gilmaro Alves, as pessoas detidas ontem em Caratinga atuavam da mesma forma das outras que já se encontram presas.