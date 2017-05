Santa Bárbara do Leste promove campanha de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

SANTA BÁRBARA DO LESTE – Começaram na última terça-feira (9) os trabalhos intensivos de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes em Santa Bárbara do Leste. As equipes do Conselho Tutelar, Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) e Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) estão à frente do projeto.

Os profissionais visitaram as escolas levando informações às crianças e adolescentes que estudam no Córrego do Lage, no Bananal e no Centro Municipal de Educação Infantil (creche).

Foram realizadas palestras, respeitando as limitações de idade das crianças, e feita distribuição de panfletos. As equipes buscaram conscientizar os estudantes para que eles tenham capacidade de falar com a equipe pedagógica das escolas sobre qualquer prática de abuso. O trabalho será realizado em todas as instituições de ensino do município.

No dia 18 de maio será realizada em Santa Bárbara do Leste uma passeata em protesto à prática de abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. O objetivo é chamar a atenção da população para a gravidade desse crime.

“Se você sabe de algum caso de abuso, disque 100 e denuncie ou procure o Conselho Tutelar. Ajude a proteger nossas crianças e adolescentes”, pede a direção da campanha.