PM apreende maconha no Santo Antônio e Anápolis

CARATINGA – Em ações desencadeadas na madrugada e manhã de ontem, a Polícia Militar apreendeu buchas de maconha nos bairros Santo Antônio e Anápolis. Dois suspeitos foram detidos e encaminhados para Delegacia de Polícia Civil.

SANTO ANTÔNIO

No início da madrugada de ontem, a PM recebeu denúncia anônima relatando que um jovem, que usava camisa do Corinthians, estaria traficando drogas na Rua Doutor Izá de Souza Lucas, no Bairro Santo Antônio. Os militares fizeram monitoraram o denunciado, viram quando ele foi por duas vezes até a Vila Regina, entrou num imóvel abandonado e saiu com um objeto numa das mãos. Em seguida, passava tal objeto para pessoas que estavam na rua.

Após monitoramento, João Vitor Veríssimo de Lima, 19 anos, foi abordado. Durante busca pessoal foram encontrados 220 reais com o jovem. Segundo a PM, ele não soube informar a procedência do dinheiro. Os militares fizeram varredura e encontraram seis buchas de maconha.

O suspeito foi detido e levado para Delegacia de Polícia Civil. Conforme a PM, o jovem foi detido na última quinta-feira (4) pelo mesmo crime.

ANÁPOLIS

Um mandado de busca e apreensão foi cumprido pela PM nesta manhã de ontem, na Rua Doutor Maninho, no Bairro Anápolis. No local, foram apreendidas 14 buchas de maconha e uma munição calibre 22, além de R$ 199.

O dono da residência onde o material foi encontrado, Douglas Felipe Souza Barbosa, 22, foi detido e conduzido à Delegacia de Polícia Civil.