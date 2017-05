Ubaporanga comemora 25 anos de emancipação

UBAORANGA – O município de Ubaporanga comemorou no último dia 27 de abril, seus 25 anos de emancipação. A comemoração contou com um evento cultural evolvendo as escolas do município e os alunos da Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais).

Foi organizado um trabalho em forma de linha do tempo, para apresentar ao público a trajetória política e cultural de Ubaporanga. Participaram também da homenagem ao município, o grupo teatral “Luzes e Companhia”, a Escola Estadual Dom Cavati com apresentação de danças e a Escola Municipal Dr. Almério de Rezende com paródias. A população de Ubaporanga contou com mais uma atração, que foi o cinema itinerante, feito pelo Cineclube Budega, na Praça João Ribeiro.

O prefeito Gilmar de Assis (PPS) parabenizou o povo por tornar Ubaporanga um lugar agradável para se viver. “Tenho orgulho de nossa cidade, temos um povo abençoado, sou muito feliz por servir a nossa Ubaporanga como prefeito e vamos lutar para sempre trazer o melhor para a cidade”, disse o prefeito.

HISTÓRIA DO MUNICÍPIO

Até 1890, a região era habitada por índios. Nesse ano, chegou a família do fazendeiro Domingos Gonçalves de Carvalho. No dia 19 de julho de 1891, o padre Ildefonso Bittencourt compareceu à fazenda de Domingos Gonçalves, situada à margem esquerda do rio Caratinga, para a celebração de um ano de falecimento de Francisco Gonçalves de Carvalho (pai do fazendeiro).

Segundo a tradição oral, o religioso convenceu o proprietário a doar 15 alqueires de terra para a construção de uma capela e um cemitério. Em homenagem ao doador, o santo padroeiro escolhido para a localidade foi são Domingos.

O original povoado de São Domingos teve várias denominações a partir de sua fundação em 1891. Foi chamado sucessivamente de São Domingos do Pó, Ubá e Ubaporanga, que significa “árvore bonita” na língua tupi. Ubá devido à abundância deste capim na região. Pó porque o fundador cheirava rapé. Árvore Bonita por causa de uma gameleira que havia na praça da igreja matriz. Essa árvore foi destruída em 1982.

A energia elétrica chegou em 1925. O cartório foi aberto em 1939. Nesse ano, o povoado de São Domingos foi elevado a vila, separou-se do município de Inhapim, passou a constituir um distrito do município de Caratinga e alterou seu nome para Ubaporanga. A agência de Correios e Telégrafos foi aberta em 1943. A primeira biblioteca foi aberta em 1953. Em 1955, iniciou-se a construção da atual igreja matriz. A paróquia de São Domingos foi criada a 1 de maio de 1961. O município de Ubaporanga ganhou sua emancipação a 22 de abril de 1992. Com grande empenho do então vereador Geraldo Rodrigues (Geraldo Lopes Ferreira), que, logo após, veio a se tornar o primeiro prefeito.