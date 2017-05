Campanha de vacinação contra a gripe tem baixa cobertura em Caratinga

Apenas 32,52% do público alvo receberam as doses em Caratinga e distritos, quando a meta é de 90%

DA REDAÇÃO- A Campanha de Vacinação contra a Gripe, iniciada no dia 17 de abril, ainda apresenta baixa cobertura em Minas Gerais. Até o momento, foram aplicadas apenas 1.024.297 doses da vacina em todo o Estado, o que corresponde a pouco mais de 24,6% do público prioritário.

Em Caratinga, a situação também não é diferente. De acordo com o coordenador de Imunização, Bruno Albano, já foram aplicadas 6.034 doses da vacina contra influenza em Caratinga e distritos, o que corresponde a 32,52% do público alvo. A meta é vacinar 90% do grupo prioritário que são crianças de seis meses e menores que quatro anos de idade; idosos acima de 60 anos; gestantes em qualquer idade gestacional; mulheres que tiveram bebês nos últimos 45 dias; trabalhadores da área de saúde e portadores de doenças crônicas.

Para alcançar a meta de imunizar 90% do público alvo, estimado em 5,5 milhões de pessoas, até o dia 26 de maio, data que termina a campanha, o médico epidemiologista da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, José Geraldo Leite Ribeiro, convoca a população prioritária e reforça que a vacinação é uma das principais formas de prevenção contra a gripe.

Para ampliar o acesso do público a vacinação e permitir que pessoas que ainda não tiveram tempo para ir a uma Unidade Básica de Saúde consigam receber a dose, será realizado neste sábado (13), o dia “D” de mobilização nacional. A estratégia irá possibilitar a abertura dos postos de saúde para imunização da população.

Gripe

Considerada uma infecção viral aguda que afeta o sistema respiratório, a gripe é transmitida por meio de secreções das vias respiratórias da pessoa contaminada ao falar, tossir, espirrar ou pelas mãos, que após contato com superfícies recém‐contaminadas pode levar o agente infeccioso direto a boca, olhos e nariz.

De janeiro de 2017 até o momento, 04/05, foram registrados 32 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave causada por Influenza, sendo que 5 foram pelo tipo B, 1 pelo tipo A/H1, 23 pelo tipo A/H3N2 e 3 pelo tipo A não subtipado ou sem informação. Destes, quatro evoluíram para óbito. A faixa etária mais acometida é de pessoas acima de 50 anos, totalizando 57% dos casos confirmados. Em 2016 foram registrados 1.059 casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave por Influenza, sendo que 623 pelo tipo A/H1N1. 291 óbitos foram confirmados por causa da doença.