Lançado livro pioneiro sobre a psicologia na perspectiva da zona rural

CARATINGA – A vida no campo, assim como em áreas urbanas, possui seus próprios costumes, estilo de vida e circunstâncias que delimitam a identidade e o dia-a-dia do cidadão rural. Para os alunos e professores do curso de Psicologia do UNEC, isso é um fator fundamental na atuação dos psicólogos, independente de seu campo de trabalho. Como resultado de reflexões e pesquisas desenvolvidas na disciplina “Psicologia e Realidade Rural”, a turma do 8º período lançou o primeiro volume do livro de mesmo nome. A solenidade aconteceu na noite da última quarta-feira (03), na Unidade II da instituição, mantida pela Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC).

O conteúdo do livro traz discussões em diversas perspectivas: mitos e tradições da vida no campo, educação de gênero, o papel da mulher na estrutura familiar, a tecnologia e o ritmo cognitivo, expectativa de vida, o acesso à informação, a infância na zona rural, religião, entre outros temas. “Nossa sociedade é muito urbanista, acabamos muito mais aculturando a roça do que fazendo com que o sujeito que mora lá se sinta como tal, trata-se de uma identidade rural, assim como existe a identidade urbana. Então, o objetivo do livro é fomentar essas discussões. Vamos distribuir esse livro para vários setores da sociedade, professores, psicólogos, pessoas que trabalham com serviço social, tentando contribuir para essa conscientização”, explica o professor da disciplina e organizador do livro, Walber de Souza.

Segundo o coordenador do curso de Psicologia do UNEC, Marco Antônio Gomes, tanto o projeto quanto a disciplina “Psicologia e

Realidade Rural” são pioneiros no Brasil. “Pensamos em implantar essa disciplina para contemplar e privilegiar nossa região no que ela mais tem de demanda, de carência e de necessidade, que é o homem da zona rural. Então, essa disciplina aborda questões que falam desde a natureza até a importância do indivíduo que, de uma forma geral, é quem mais contribui para nossa realidade, para nosso alimento, e que é esquecido na sociedade. Queremos que nossos alunos estejam mais preparados para isso quando se tornarem profissionais”, ele acredita.

A professora e também organizadora do livro, Eleonora Gamarano, contou que até mesmo a comissão do Ministério da Educação (MEC), em sua avaliação inicial do curso de Psicologia do UNEC, elogiou a instituição nesse sentido. “É uma disciplina inédita no nosso país. Pelo menos, nós não temos conhecimento de outro curso de Psicologia que a tenha, então a bibliografia sobre esse tema também é escassa. A iniciativa de escrever o livro é justamente gerar conhecimento e produzir um referencial bibliográfico para que alunos e profissionais possam ter acesso”, esclarece.

A VOZ DA EXPERIÊNCIA

Há sete anos atuando no mercado e atendendo pacientes da zona rural, a psicóloga Michelina de Oliveira defende ser uma competência indispensável dos psicólogos ao lidar com seu público, seja ele qual for. “Devemos ter um olhar para esse sujeito do campo, que tem uma história, uma saúde psíquica própria, que muitas vezes não consegue compreender o que está acontecendo. Nós nos formamos para atuarmos como psicólogos e precisamos estar preparados para trabalhar com todas as pessoas e prestar o melhor atendimento possível”, afirma.

ADQUIRA O SEU

A distribuição é gratuita, no entanto a quantidade é limitada. Aqueles que tiverem interesse em adquirir um exemplar do livro “Psicologia e Realidade Rural”, podem procurar a recepção da Escola Professor Jairo Grossi, localizada na Unidade I do UNEC, Centro de Caratinga. Em breve, a obra também estará disponível em plataformas virtuais.